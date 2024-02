Több releváns sajtóorgánumot sem engednek be Orbán Viktor évértékelőjére (frissítve)

Nem vehet részt Orbán Viktor szombati évértékelőjén sem a 24.hu, sem a Telex, sem az ATV, sem az RTL, de a Blikk és a Szabad Európa sem, a külföldi médiumok közül pedig az AP, az AFP, a Reuters, a Bloomberg és a Xinhua regisztrációs kérelmét is visszadobták - írja a 24.hu.

A lapnak azt írták: az eseményről készült képek az MTI-ben ingyenesen elérhetőek lesznek.

Az érintett médiumok tavaly még ott voltak a Várkertbazárban Orbán Viktor évértékelőjén. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A rendezvényt szervező Polgári Magyarországért Alapítvány a döntést a helyszín befogadóképességének szűkösségével indokolta. Az évértékelőt az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idén is a Várkert Bazárban tartják, amely tudvalevő, hogy elég tágas helyszín.

A kormányfő öt napja nem reagál az államfő lemondására, csupán tegnap tette ki Facebook-oldalára, hogy "Munka van".

A szombati lesz az első alkalom, hogy Orbán megszólal Novák Katalin lemondása és Varga Judit visszavonulása óta.A kormányfő legutóbb akkor tűnt fel a nyilvánosság előtt, amikor bejelentette, hogy alkotmánymódosítást nyújt be, amely ellehetetlenítené, hogy pedofil bűnelkövetők a jövőben elnöki kegyelemben részesüljenek. Mindez azután vált aktuálissá, hogy Novák Katalin a tavaly áprilisi pápalátogatás alkalmával kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének, akinek tudomása volt arról, hogy az intézmény akkori igazgatója több gyereket is molesztált. Balog Zoltán református püspök azóta elismerte, hogy egyetértett a pedofilbűnsegédlettel vádolt K. Endre kegyelmével, de maradt a református egyház élén.

Frissítés: a Népszavát sem engedik be Orbán Viktor évértékelőjére. A 444 pedig úgy tudja, hogy még az Index sem mehet be, a 444 pedig nem is kapott meghívót az évértékelőre, így megkísérelni sem tudtuk a regisztrációt.