Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

A konstrukció kedvezőbb és rugalmasabb feltételekkel érhető el a hazai mikro- és kisvállalkozások számára.
A legfontosabb változások:
-
a maximális hitelösszeg egy ügyletre 100 millióról 140 millió forintra emelkedik,
-
az ügyfelenkénti limit 200 millió forintra, a cégcsoportonkénti keret pedig 300 millió forintra nő,
-
a hitel már egy lezárt üzleti év után is igényelhető,
-
a törlesztés rugalmasabb, akár 20 százalékos emelt összegű utolsó részlet is választható.
„Várjuk tagjainkat és minden vállalkozót országos irodahálózatunkban – most érdemes lépni”, mondta Perlusz László, a VOSZ főtitkára.
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ és a VOSZ együttműködésével megvalósuló módosítás célja, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások gyorsabban és egyszerűbben jussanak kedvezményes forráshoz, amely elősegíti beruházásaik megvalósítását, teljesítményük növelését és a munkahelyek megtartását, áll a VOSZ közleményében.