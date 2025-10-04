Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

A konstrukció kedvezőbb és rugalmasabb feltételekkel érhető el a hazai mikro- és kisvállalkozások számára.

A legfontosabb változások:

a maximális hitelösszeg egy ügyletre 100 millióról 140 millió forintra emelkedik,

az ügyfelenkénti limit 200 millió forintra, a cégcsoportonkénti keret pedig 300 millió forintra nő,

a hitel már egy lezárt üzleti év után is igényelhető,

a törlesztés rugalmasabb, akár 20 százalékos emelt összegű utolsó részlet is választható.

„Várjuk tagjainkat és minden vállalkozót országos irodahálózatunkban – most érdemes lépni”, mondta Perlusz László, a VOSZ főtitkára.

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ és a VOSZ együttműködésével megvalósuló módosítás célja, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások gyorsabban és egyszerűbben jussanak kedvezményes forráshoz, amely elősegíti beruházásaik megvalósítását, teljesítményük növelését és a munkahelyek megtartását, áll a VOSZ közleményében.