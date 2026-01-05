Több száz munkáshiteles nem fizeti a részleteket

Felelősségteljesen adósodik el a lakosság nagy része a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint. 2025 harmadik negyedévében a háztartási hitelek folyósítása meghaladta a tőketörlesztések összegét. A háztartási hitelállomány összege 12 324 milliárd forintot tett ki bruttó könyv szerinti értéken, ami 3,0 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest. A növekedés motorja a lakáshitelezés volt, az Otthon Start hitelprogram szeptemberi indulása miatt a legnagyobb összegben a forintban nyújtott piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek állománya növekedett és a teljes hitelállomány legnagyobb részét is ezen hitelek képviselik, 40,4 százalékos részaránnyal.

A többség pontosan törleszt

A 90 napon túli késedelemmel rendelkező állomány aránya lényegében nem változott az előző negyedévhez képest, 1,1 százalékot tett ki, ami historikusan rendkívül alacsonynak számít, történelmi mélypont. Javult ez a mutató a személyi hiteleknél is, ennél a hiteltípusnál 2,87 százalékosra csökkent a 90 napon túl késedelmes állomány aránya. Másfél-két évvel ezelőtt bőven 4 százalék fölött volt ez az arány, ami valószínűleg az akkori magas kamatkörnyezetnek is köszönhető volt.

A piaci lakáshiteleket továbbra is nagyon pontosan törleszti a lakosság, a 90 napon túl késedelmes állomány aránya nem éri el a 0,4 százalékot. A támogatott lakáshiteleknél 0,83 százalékos az arány, ami történelmi mélypont.

Ebben persze szerepet játszhat az is, hogy a támogatott lakáshitelek állománya gyorsan nőtt, 70 milliárd forinttal bővült egyetlen negyedév alatt, döntő részben az új hitelprogram miatt, az újonnan felvett hitelek pedig nem lehetnek még 90 napon túl késedelmesek, hiszen a szerződések aláírása óta ennyi idő még el sem telhetett. A pontosan törlesztett új hitelek miatt is javulhatott a portfóliók minősége.

Öt és félezer babavárós lehet veszélyben

A többi támogatott hitelnél is alacsony a nem fizetők aránya, de vannak aggasztó jelek, hiszen ezek a hitelek kamatmentesek, aki ezeket sem tudja törleszteni, azon a hitelkiváltás sem segíthet.

A babaváró hitelnél 22,3 milliárd forintot tesz ki az az állomány, amelyik már legalább 30 napos késedelemben van, vagyis az állomány 1 százalékának a törlesztésével le vannak maradva a családok. Ez azért is aggasztó, mert ahol a várandósságot igazolták, vagy megszületett a gyerek, ott a családok három éves felfüggesztést kapnak a törlesztés alól, tehát a késedelemben lévőknél valószínűleg nem született még meg a gyerek.

Azok a családok egyébként is nagy veszélyben vannak, ahol nem születik meg a gyerek az ötéves határidőn belül, illetve 2026 közepéig, mert addig minden család haladékot kapott.

A gyerekvállalás elmaradása után ugyanis piaci kamatozásúvá válik a babaváró hitel, az addig kapott kamattámogatást pedig egy összegben vissza kell fizetni. A visszafizetendő tétel pedig jellemzően több millió forint.

Az MNB úgy látja a legutolsó Pénzügyi stabilitási jelentésében, hogy sérülékenynek nagyságrendileg 5 és fél ezer babaváró szerződés számíthat, ezek értéke 44 milliárd forint. A babaváró mellé azonban ezek az adósok másféle hitelt is felvettek 41 milliárd forint értékben, amelynek a törlesztése szintén gondot okozhat majd nekik.

Vannak opportunisták

A munkáshitelnél nem kell gyereket vállalni, a 25 év alatti fiataloknak csak azt kell igazolniuk, hogy állásuk van, vagy vállalkoznak, még a teljes munkaidő sem feltétel a 4 milliós kamatmentes hitel felvételéhez. Kaptak is az alkalmon sokan, és szeptember végéig 36 446 szerződést írtak alá a bankokban. A legtöbben a maximális 4 millió forintot vették fel, amelynek a kamatait jelenleg az állam fizeti.

Sokan azonban a jelek szerint már az első hónapokban abbahagyták a hitelük törlesztését. A friss jegybanki adatok szerint a 133,7 milliárdos állományból már több mint 1,7 milliárdnyi van késedelemben. Ez legalább 400-450 olyan hitelszerződést jelent, amelyiket nem fizetnek rendesen.

A bankok egyébként maguktól nem szívesen hitelezik a 18-25 év közötti korosztályt, mert kockázatosnak tartják, sok hitelintézetnél a piaci alapú személyi hiteleknél az alsó korhatár 22-23 év körül van, a 18-20 éves kérelmezőket elutasítják. A munkáshitelnél persze más a helyzet, a bankok ennél a hitelnél nem kockáztatnak, hiszen állami kezességvállalás kapcsolódik a kölcsönhöz. Vagyis azoknak a fiataloknak a hitelét, akik nem törlesztenek, végső soron az adófizetők rendezik majd a bankok felé. Ugyanez vonatkozik a babaváró támogatásra is, a nem törlesztő házaspárok hitelét az adóhatóság fizeti meg, ha a bankok lehívják az állami garanciát.