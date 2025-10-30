Több tízezer dolgozót érint a Hankó Balázs által bejelentett fizetésemelés

A kormány all-int tett a béketárgyalásokra

Az újabb gyenge GDP-adat láttán ugyan nem viszik lejjebb az 1 százalékos növekedési előrejelzésüket, ám beismeréssel ér fel, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a már ismert narratívával reagált: amíg nem ér véget az orosz-ukrán háború, a magyar gazdaság bővülése sem lehet acélos. A hazai makrogazdasági elemzők már nem ennyire szemérmesek: még a legoptimistábbak sem várnak 0,5 százaléknál magasabb GDP-növekedést, ami a 2024-es év 0,6 százalékos rátája miatt visszaesést jelenthet – szemben az Orbán Viktor által az év elején belengetett repülőrajttal.