Több tízezer dolgozót érint a Hankó Balázs által bejelentett fizetésemelés

15 százalékkal emelik a kulturális ágazatban dolgozók bérét január 1-től – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter közösségi oldalán. A döntés 41 ezer dolgozót érint.
A miniszter arról is beszélt, hogy a béremelés mellett az elmúlt bő egy évtizedben 650 milliárd forintot biztosított a kormány kulturális épületek megújítására, újak építésére a Kárpát-medencében. „Az Európai Unió átlagának kétszeresét biztosítjuk a kultúra támogatására” – idézi a miniszter szavait az MTI.
Tavaly 50 millióan látogatták meg a magyarországi múzeumokat, színházakat, kulturális színtereket.