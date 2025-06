Többeket haragított magára a kormány, mint ahányaknak kedvezett?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Hogy emiatt hányan fújnak most, azt lehetetlen megmondani, de még az sem kizárt, hogy többen, mint ahányan most örülnek a kamatstop prolongálásának – mutatott rá lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásában.

A kamatstop év végéig való meghosszabbítása Orbán Viktor közlése szerint 300 ezer családot ment meg, de az MNB szerint valójában ennél nagyságrenddel kevesebben szorulnak effajta védelemre. Miközben rengetegen mérgelődhetnek olyanok, akik annak idején a kormányra és az MNB-re hallgatva befixálták a hitelkamatukat és most azt látják, rosszabbul járnak. E témát járta körül lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában.

