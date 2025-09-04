Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Kiskereskedelem Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Többet fogyasztottunk, de nem annyit, mint amennyit a kormány szeretett volna

mfor.hu

A kiskereskedelem júliusi éves szintű növekedése csak most közelítette meg a januárit.

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4 százalékkal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal maradt el az előző havitól.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,2 százalékkal csökkent.

Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,9 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2, a használtcikk-üzletekben 1,6 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,8 százalékkal emelkedett.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 17 százalékkal nőtt.

Júliusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1739 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 50 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 35 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Részletes elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az elemzők reakcióival hamarosan jelentkezünk.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

50 milliárdos papírdarab került Matolcsy Ádámhoz.

Már csak ez kellett: kilőtt a használt autók ára is

Már csak ez kellett: kilőtt a használt autók ára is

Havi és éves összehasonlításban is nőttek az árak a piacon.

Nagyon kavarja a kártyákat Szijjártó Péter – újabb fontos posztokon jön váltás

Nagyon kavarja a kártyákat Szijjártó Péter – újabb fontos posztokon jön váltás

A párizsi és az ottawai nagykövet is búcsúzik posztjától.

Régen volt ilyen kevés gáz a tárolókban, de megfagyni nem fogunk

Régen volt ilyen kevés gáz a magyar tárolókban

A nyári időszak végén az elmúlt két évben a hazai gáztárolók telítettsége jóval magasabb szinten állt, mint idén. A hazai tárolók uniós összevetésben is az átlagosnál alacsonyabb töltöttségi szinten vannak. Ugyanakkor az ellátás miatt így sem kell izgulni.

Digitális harcosok: újabb online kaszinót indított a NER

Újabb online kaszinót indított a NER

Négyből négy online kaszinó az övék, így nagy a verseny a piacon.

Így sem hasít, de Trump valósággal bedöntheti a magyar gazdaságot

Így sem hasít, de Trump valósággal bedöntheti a magyar gazdaságot

Globálisan és Magyarországra nézve is jelentős kockázatokkal jár a vámháború, főleg akkor, hogyha megvalósul a legrosszabb forgatókönyv – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap legfrisseb elemzésében. Az IMF úgy véli, hogy az idei, csekélynek ígérkező hazai GDP-növekedést teljesen elmosná, de a jövő évit is csak jelképessé tehetné egy még tovább fokozódó kereskedelmi háború.

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

A németek mindenesetre meglépik – 2026-tól.

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Kevesebb volt a magyar és a külföldi vendég is.

Új ügyvezető igazgató az SAP Hungary élén

2025. október 1-jétől Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, és közvetlenül a közép-európai klaszter ügyvezető igazgatójának jelent majd.

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

De csak a gázolaj ára mehet fel – amennyiben a kutak lekövetik a nagykereskedők változtatását.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168