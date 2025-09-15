Többezer építőipari vállalkozás kerülhet bajba csütörtökön

Ezek a vállalkozások már fél éve eltiltott státuszban vannak és így tavasz óta nem vállalhatnak munkát a vonatkozó jogszabály – 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről – szerint. A Kamara a felelősségbiztosítás érvényességét folyamatosan ellenőrzi. A kivitelezői nyilvántartásból történő kikerülés nem érinti az adott vállalkozás közhiteles adatbázisokban rögzített státuszát – áll a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleményében.

A Kamara előzetesen még tavaly decemberben minden érintett vállalkozást tájékoztatott a biztosítással kapcsolatos kötelezettségekről. Fontos, hogy az eltiltás időtartama alatt, ha pótolta vagy pótolja a vállalkozás az adatszolgálatást, automatikusan helyreáll a regisztrációja.

A törlést követően azonban csak új regisztrációval kerülhet vissza a vállalkozó a névjegyzékbe, a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesítése mellett.