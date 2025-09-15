Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró BKIK Építőipar

Többezer építőipari vállalkozás kerülhet bajba csütörtökön

mfor.hu

Csaknem 26 ezer építőipari kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás kerülhet ki 2025. szeptember 18-tól, csütörtöktől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékéből, amely az ágazat szereplőit, azok jogosultságait tartja nyilván, beleértve a kötelező kivitelezői felelősségbiztosítást is.

Ezek a vállalkozások már fél éve eltiltott státuszban vannak és így tavasz óta nem vállalhatnak munkát a vonatkozó jogszabály – 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről – szerint. A Kamara a felelősségbiztosítás érvényességét folyamatosan ellenőrzi. A kivitelezői nyilvántartásból történő kikerülés nem érinti az adott vállalkozás közhiteles adatbázisokban rögzített státuszát – áll a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleményében. 

A Kamara előzetesen még tavaly decemberben minden érintett vállalkozást tájékoztatott a biztosítással kapcsolatos kötelezettségekről. Fontos, hogy az eltiltás időtartama alatt, ha pótolta vagy pótolja a vállalkozás az adatszolgálatást, automatikusan helyreáll a regisztrációja.

A törlést követően azonban csak új regisztrációval kerülhet vissza a vállalkozó a névjegyzékbe, a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesítése mellett.

 

MABISZ: Mindenki csatolja be az autóban hátul is magát!

Immáron kilencedik alkalommal, verőfényes napsütésben nyitott kaput hagyományosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán a Biztonság Hete balesetmegelőzési és közlekedésbiztonsági tematikus rendezvénysorozat.

NER-vagyon: teljesen üres Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa

Teljesen üres Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa

A minimálisan szükséges 600 millió forintnak sincs nyoma.

Ennél a négy banknál igényelhető a Minősített Vállalati Hitel

A mai nappal az új, kedvezményes vállalati hitelek már négy bank fiókjaiban elérhetők: az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank után, a K&H Bank kínálatában is fellelhető a konstrukció. A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank augusztus 1-jén hirdette meg a Minősített Vállalati Hitelek elindítását, amivel a KKV-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba.

Megdrágult az utasbiztosítások átlagdíja nyáron

Az utasbiztosítások átlagdíja 1,5 százalékkal nőtt éves szinten az idei nyári szezonban – közölte saját adatai alapján a Netrisk hétfőn az MTI-vel.

Siralmas félévet zártak az autógyártók, kivéve a kínaiakat

Siralmas félévet zártak az autógyártók, kivéve a kínaiakat

A BYD is növelni tudta a profitját, eközben az autóipari cégek nyeresége 55 százalékkal esett vissza az idei első félévben globálisan.

Így változhat a benzin ára keddtől

Így változhat a benzin ára keddtől

A benzin nagykereskedelmi ára 2 forinttal nő literenként. Az autópályák melletti kutakat azonban érdemes elkerülni, ezeken a helyeken akár 650 forintot is elkérhetnek egy liter benzinért.

Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

Az euró 390 közelében maradt, a dollár is tartja a 333-at.

Paks 2 – valami cím kellene

Két kórházat is fel lehetne húzni abból, amennyit bukhat a kormány Paks II.-n

Kihívások elé állítja a magyar energiapolitikát az Európai Bíróság minapi döntése, amely megsemmisítette a Paks II. építésének finanszírozásával kapcsolatos, 2017-ben született európai bizottsági engedélyt. A magyar kormány szerint ez ugyan nem befolyásolja a terveket, a gyakorlatban komoly nehézséget okoz. Ha el is készül a tervezett formában az erőmű, szinte biztos, hogy további csúszást szenved majd el.

15 százalékkal növelné a magyar GDP Nagy Márton az AI segítségével

15 százalékkal növelné a magyar GDP Nagy Márton az AI segítségével

A gazdaságfejlesztési miniszter kitörési pontként beszélt a mesterséges intelligenciáról, és azt is elmondta, melyik a 2025-2030-as magyar AI-stratégia egyik legfontosabb része.

A korábbi, Paks II-nek szánt támogatások jogalapja is elveszhet

A korábbi, Paks II-nek szánt támogatások jogalapja is elveszhet

Amíg ki nem derül, megfelel-e az uniós szabályoknak Paks II. állami támogatása, addig a kormány nem finanszírozhatja jogszerűen a projektet.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

