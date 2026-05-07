Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

A NAV két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot.

Az adóhivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett, jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. Az ellenőrzések után a NAV a jogosulatlan összegeket visszatartotta, és adókülönbözetet is megállapított.

A NAV az szja-bevallási időszakban is kiemelten vizsgálja az adóbevallásokban szereplő, nagy összegű visszaigényléseket. Különösen érdekesek lehetnek azok az esetek, amikor a visszaigénylés alapja visszamenőlegesen bejelentett, jelentős összegű munkabér.

A közelmúltban a NAV két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot, mivel bevallásukban számottevő összegű személyijövedelemadó-visszatérítést igényeltek. Ehhez kapcsolódóan a revizorok megvizsgálták az őket foglalkoztató céget is, és beszédes adatokat találtak. Kiderült, hogy a munkavállalók bevallásukban valótlan munkaviszonyból származó jövedelmet tüntettek fel, és adóalapjukat adókedvezményekkel is csökkentették.

A foglalkoztató cég a járulékbevallásokat utólag módosította, magas összegű munkabért jelentett be, azonban az ehhez kapcsolódó, több mint hatmillió forint közterhet nem fizette meg. Az is bebizonyosodott, hogy a társaság a vizsgált időszakban nem folytatott tényleges gazdasági tevékenységet, nem is voltak meg a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételei. A bankszámlakivonat arról árulkodott, hogy az időszakban munkabért sem fizettek.

Miután az adatok alapján kiderült a valóság, a NAV a jogosulatlan visszaigényléseket visszatartotta, és a magánszemélyek terhére adókülönbözetet és bírságot is állapított meg. Az érintettek nem is vitatták a hivatal határozatait. A NAV kockázatelemzői folyamatosan ellenőrzik a bevallási adatokat. A valós gazdasági teljesítmény nélküli, utólagos bejelentésekre alapított visszaigényléseket feltárják, a szabálytalan konstrukciók nem vezetnek eredményre.

Tényleg megszünteti a TV2 a Tényeket

A Napló magazinműsor sem éli túl az újjászervezést.

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

Másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset

A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

Ahogy várható volt, a választások utáni első, május eleji Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés havi szinten enyhe áremelkedést mutatott. A hipermarketláncok az árréscsökkentésen felül önkéntes árcsökkenést is alkalmaztak, emiatt az árkosárindex továbbra is negatív tartományban áll. Legfrissebb felmérésünk alább olvasható.

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

2050-ig számolnák fel a szegénységet.

Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Magyarország visszaadta a pénzt.

A Budapesti Értéktőzsde volt elnöke május 14-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

