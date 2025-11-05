Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Az első kollégisták a tervek szerint 3 év múlva költözhetnek be a Diákvárosba – mondta el Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a TV2 Mokka című műsorában szerda reggel.

Az államtitkár közölte, a beruházásról jelenleg is zajlik az egyeztetés az egyetemekkel, a hallgatói önkormányzatokkal és a doktoranduszok szervezetével. A Fudan Alapítványból létrejött Tudás-Tér Alapítvány már tulajdonába vette a beruházásban érintett mintegy 60 ingatlant.

A Diákváros a Soroksári útnál az atlétikai stadion közelében fog megépülni. A többszázmilliárdos beruházás eredményeként több mint 10 ezer kollégiumi férőhely jön létre – mondta Varga-Bajusz Veronika.

Kiemelte: a magyar felsőoktatás nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, ez látszik a nemzetközi rangsorokban és a bővülő hallgatói létszámban is. Már 3 éve több mint 100 ezer új elsőéves kezdi meg tanulmányait. Ezért van szükség a kollégiumi férőhelyek bővítésére, ennek része lesz a Diákváros – jelezte.

(MTI)