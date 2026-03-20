Tömeges bezáráson gondolkodnak a benzinkutasok, és az idő is szorítja őket

Érzékenyen érinti a kisebb benzinkutakat a hatósági, rögzített ár – a G7.hu információi szerint a kormány által ígért, annál olcsóbb gázolajból nem kaptak a láncon kívüli töltőállomások nagykereskedői.

Az egyik független kút tulajdonosa arról beszélt, hogy a helyzet rosszabb, mint 2022-ben, az előző ársapka idején. Akkor az európai szintnél lényegesebb alacsonyabb ár miatt az összes Magyarországon áthaladó kamion itt tankolt, és a határon is sokan jöttek át ebből az okból.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a gépjármű-üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó cégek együttes bruttó működési eredménye negatív volt ebben az évben. Erre – amióta a KSH rögzíti az adatokat – korábban soha nem láthattunk példát.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője, Egri Gábor elmondta: óriási az elkeseredettség az egész szakmában. Az érintett vállalkozók között felvetődött egy tüntetés, és figyelemfelhívó céllal a tömeges bezárás is. Egy benzinkutas szerint több tulajdonos fejében megfordult, hogy tömegével korlátozzák a kiadható legkisebb mennyiségben a tankolások mértékét. Ez azt jelentené, hogy egyszerre legfeljebb két litert lehetne tankolni ezeken a töltőállomásokon.

„Nagyon sokszor bebizonyosodott már, hogy feláldozhatók vagyunk. Ha a választások után próbálkozunk bármilyen akcióval, annak már semmilyen hatása nem lesz” – mondta az egyik vállalkozó a G7-nek.

A nagyobb kutak nyerhetnek

A kisebb kutak üzemeltetői egyelőre még semmit nem láttak a számukra beígért, védett árnál olcsóbb gázolajból a szerződések ígéretén kívül. A tervek szerint a kutak a tartalékból származó üzemanyagot literenként 35 forinttal kapják olcsóbban a védett árnál. Ez nagyjából fedezné is a költségeiket: egy kelet-magyarországi töltőállomást üzemeltető vállalkozó egy Mol-elemzésre hivatkozva azt mondta, hogy jelenleg a kiskereskedelmi tevékenység – áru beszerzése feletti – költségei literenként 32-35 forintra rúgnak.

A döntéshozók azt sem szabályozták, hogy hogyan kell a piaci szereplők között elosztani a stratégiai készletből származó üzemanyagot. Így könnyen előfordulhat, hogy a nagykereskedelmi tevékenységet is végző benzinkútláncok a saját töltőállomásaikat látják majd el a kedvezményes árú benzinnel és gázolajjal, a kisebb kutaknak pedig szinte semmi nem jut ebből. A fehér (független) kutaknak jelen állás szerint a gázolaj esetében csak ebből lehetne bármilyen árrésük.

A benzinen most még valamennyi árrésük van a kisebb kutaknak a készletük erejéig, de ez is folyamatosan szűkül. Ráadásul gázolajból országos szinten bő kétszer annyi fogy, mint benzinből, a kis kutaknál pedig ez az arány még inkább a dízel felé tolódik el, hiszen a vevőkörük – például a mezőgazdasági cégek – sokkal nagyobb mennyiségben vesz gázolajat.