Tömeges csődök jöhetnek, ha nem lép a kormány?

A javaslatokat a versenyjogi szabályozás maximális figyelembevételével dolgozta ki a GKI. Az OKSZ továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tisztességes piaci verseny eszközeivel támogassa a magyar családokat, és ezáltal élénkítse a háztartások fogyasztását, ami napjainkban a GDP legfontosabb motorja – olvasható a közleményben.

Az OKSZ ugyanakkor nemcsak azzal bízta meg a GKI-t, hogy mérje fel az árrésstop gazdasági és egyéb hatásait, hanem arra az esetre is kért alternatív javaslatokat, ha a kormány az árrendszer eddig elfedett feszültségei miatt az óvatos kivezetés mellett döntene.

Az OKSZ mindezt szem előtt tartva továbbra is azt szorgalmazza, hogy az árréstopnak az eredeti terveknek és a jelenleg hatályos jogszabálynak megfelelő módon május végén legyen vége.

A GKI tanulmánya ezzel szemben alátámasztja, hogy az intézkedés olyan mellékhatásokkal jár, amelyek nem jók a vásárlóknak sem, rontják a GDP-növekedés esélyeit, és általában is ellentétesek a nemzetgazdaság hosszú távú érdekeivel. Minél tovább marad fenn a rendszer, annál erősebben jelentkeznek ezek a mellékhatások.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) kvalitatív és kvantitatív módszertanra épülő hatástanulmány elkészítésével bízta meg a GKI-t, amely komplex módon értékeli az intézkedés bevezetésének piaci és makrogazdasági hatásait. A tanulmányt az OKSZ a kormány rendelkezésére bocsátotta, és a saját honlapján is elérhetővé tette – olvasható a lapunknak küldött közleményben.

A nagy láncok csökkenő árai miatt az élelmiszer kiskereskedelem 48 százalékát adó kisebb szereplők 18 százaléka készül üzletet/üzleteket bezárni. Ezért is sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség az árrésstop mihamarabbi kivezetését.

