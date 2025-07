Tömegesen rúghatják ki a magyarokat a debreceni akkugyárból

A lap forrásai szerint a cég célja az üzem kínai munkaerővel való feltöltése lehet, a magyarok teljesítményével való elégedetlenség, költségcsökkentés és a beruházási költségek túllépése is szerepet játszhat. A Külgazdasági Minisztérium és a debreceni városháza kérdésekre nem válaszolt, Szijjártó Péter és Papp László pedig eddig nem kommentálták az ügyet.

A gyár vezetésében márciusban váltás történt: Jason Chen helyét Shen Feng vette át, ami többek szerint változó légkört és a magyar munkaerő hatékonyságát bíráló hangokat hozott. Májusban már lelassították a toborzást, szigorúbb próbaidős szabályokat vezettek be, majd június közepén elindultak a felmondások, előbb próbaidősöknél, később határozatlan idejű szerződéseseknél is. Többen közös megegyezéssel, egy-két havi fizetéssel távozhattak, de sokak szerint a folyamat megalázó volt.

Több szempontból is hiányosak és nem minden jogszabálynak felelnek meg a CATL debreceni akkugyárának kiállított hatósági engedélyek.

A Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai CATL az elmúlt három hétben a korábban jelzettnél jóval több, 150–200 magyar dolgozóját bocsátotta el, és további leépítések is várhatók – mondták a Telexnek a cég jelenlegi és volt munkatársai. Többük szerint a magyarok többségét ki fogják rúgni, miközben továbbra is kérdés, hogy a beruházás állami támogatása megmarad-e. A beszámolók szerint a kirúgottak többsége munkaidőben, rövid határidővel kapta meg felmondását, sok gyerekes és a városba a CATL miatt költöző ember került így nehéz helyzetbe. A döntés sokakat azért döbbentett meg, mert a cég május közepéig aktívan toborzott, magasabb fizetéseket kínált, és magyar munkaerőt küldött hosszú kínai betanításokra.

