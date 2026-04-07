Makró Ársapka Üzemanyagok

Tömegesen zárhatnak be a kis benzinkutak

Nem bírják májusig a kis magyarországi benzinkutak – mondja Gépész László, az érdekképviseletüket ellátó Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) új elnöke.

„A védettnek nevezett üzemanyagárak a 2022-es árstophoz hasonlóan csődközelbe sodorják a kis magyarországi töltőállomásokat”  – vázolta a Népszavának adott interjújában Gépész László, az érdekképviseletüket ellátó Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) új elnöke, aki szerint április 12. nem az üzemanyagpiac helyzetét, hanem az üzemanyagpiac szereplőinek helyzetét befolyásolja.

Véleménye szerint a védettnek nevezett, valójában törvénysértő hatósági üzemanyagárak bevezetése nyilván kapcsolatba hozható a voksolással. A világgazdasági sokk hatására az Orbán-kormány egy, a 2021 november közepe és 2022 december eleje közötti „árstophoz” hasonló, gyors és népszerűséghajhász választ keresett, újfent nem törődve annak értelmével és fenntarthatóságával. A kutak ma is pont ugyanannyiért vehetik a hazai vevőknek szánt benzint és a gázolajat, amennyiért adhatják, még ha ez a két ár most 595 és 615 forint is. Ráadásul úgy elszálltak a nagykereskedelmi árak, hogy az árrésük az első pillanattól kezdve 0 forint.

Bár négy éve az Orbán-kormány azzal áltatta a szakmát, hogy csak néhány hónapig lesz árstop, az végül több mint egy évig tartott, ami a kis kutak üzemeltetőinek mintegy százmilliárdjába került- mondja a szakértő.

Sajnos van baj rendesen a szakértő szerint
Hozzátette: „Az FBSZ most az első pillanattól kezdve világossá tette, hogy a mintegy 10 ezer magyar család megélhetését és a vidék üzemanyag ellátását biztosító közel ezer kis hazai kút egy pillanatig sem dolgozik bevétel nélkül. Ha nem feltételezem, hogy a kormány valós célja a Mol hazai hátterű versenytársainak végső kiiktatása, akkor is nagyfokú hozzá nem értést látok. Aztán, 2022-höz hasonlóan, megy a kapkodás meg a nem tudom hanyadik javítócsomag”.

2022 óta javasolják, de eddig mindig lesöpörték az asztalról: amiként a Kádár-rendszernek nem sikerült a határon megállítania az olajárakat, most sincsenek csodák. Hagyni kellene a piaci árakat érvényesülni, amivel visszatérne a behozatal, az állam is több adóhoz jutna, a rászorulók tankolása pedig a rendelkezésre álló nyilvántartás alapján támogatható lenne. És a fogyasztásra ösztönző „védett” árral szemben a takarékoskodást kellene népszerűsíteni.

Arra a kérdésre, hogy mikorra fogyhat el a stratégiai üzemanyag és mi lesz utána, Gépész László azt mondta: „Számításaink szerint május végére. De a kis kutak nem bírják addig. Húsvét után több tagunk már nem tervez kinyitni. A stratégiai készletvisszapótlás csak szeptembertől indul. Belső felmérésünk szerint ma is számos kis töltőállomás korlátozza a kiadható mennyiséget, hisz minden literen veszteség keletkezik. Nulla forintos árréssel, meggyőződésem, egyetlen kis kút sem nyit ki”.

