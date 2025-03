Törölték Várkonyi Andrea cégét, de a Mészáros-birodalomra még támaszkodhat

Persze viszonylag gyakori, hogy törölnek egy céget. Az Opten adatai szerint 2024-ben a működő társas vállalkozások száma 11 ezerrel csökkent. Több mint 35 ezer cég szűnt meg tavaly, miközben az új cégalapítások száma a 24 ezret haladta meg. Az új felszámolási eljárások száma továbbra is 15 ezer felett maradt, amiből az építőipar 4 ezer, a kereskedelem pedig 4 300 vállalkozással volt érintett.

Jogutód nélkül szűnik meg az a cég, amelyet Várkonyi Andrea édesapja még 1991-ben alapított és Mészáros Lőrinc felesége is résztulajdonos volt benne.

A Medigastot február 27-én törölték, ekkor Mészáros Lőrinc és felesége már néhány napja itthon volt. A 444 írta meg február 21-én, hogy a felcsúti mindenessel és Várkonyi Andreával a fedélzetén landolt este 10 körül az OE-LOT lajstromjelű privát jet Budapesten. A gép a Maldív-szigeteki Maléról érkezett, ahova még február 12-én indultak el, a lap szerint vélhetően a közelgő Valentin-napot ünnepelni, amire Várkonyi egy Insta-posztban külön is felhívta a figyelmet.

– írta Várkonyi Andrea az És ezt lehet? Jogod van jól élni című könyvében. Az orvosi diplomával is rendelkező Várkonyi Andrea nem is vitte tovább a családi vállalkozást.

Nem ebből a cégből gazdagodott meg Várkonyi Andrea, az elmúlt években leginkább csak vegetált a társaság: tavalyelőtt 3,1 millió forintos bevétel mellett 500 ezer forintos veszteséggel zártak, miközben a saját tőkéje 36,6 millió forint volt. Mészáros Lőrinc feleségének édesapja elismert orvos: a belgyógyász, gasztroenterológus, osztályvezető főorvos például Békéscsabáért kitüntetést is kapott. A cégben szintén tulajdonos édesanyja szemész-gyermekszemész főorvos, számos tudományos fokozat birtokosa.

Ezzel véget ért egy hosszú történet, de talán valami újnak a kezdetét is jelenti. A törlésre lehetett számítani: tavaly augusztusban írtuk meg, hogy Mészáros Lőrinc felesége eddig egyetlen olyan vállalkozásban volt érdekelt, amit nem férjének, hanem a Várkonyi családnak köszönhetett, de ennek hamarosan vége. Az egykori műsorvezető valójában már korábban elindult az üzletasszonyi lét irányába, hiszen 2017 óta résztulajdonos volt a családi cégben, amit édesapja, Várkonyi Tibor alapított még 1991-ben. Azonban a törlés mellett döntöttek, tavaly augusztus 1-jén indult el a Medigast Kft. végelszámolása. Ennek köze lehetett ahhoz, hogy Várkonyi Tibor 1942-es születésű, cégindormációk szerint pedig feleségével már nem Szegeden, hanem Alcsútdobozon laknak.

2025 február 27-én végérvényesen törölték Várkonyi Andrea cégét: az Opten adatbázisa szerint a szegedi székhelyű, de békéscsabai telephellyel is rendelkező Medigast Diagnosztikus, Megelőző, Terápiás, Egészségügyi Kft. már nem létezik, jogutód nélkül befejeződött a végelszámolása.

