Tovább csökken a kamatszint, azt is tudni, hogy mennyivel

Az erőteljes dezinfláció és az ország sérülékenységének mérséklődése lehetővé teszi, hogy az MNB az alapkamat csökkentését folytassa a következő hónapokban, maradhat a 75 bázispontos vágás novemberben is.

Év végére 11 százalék alá mehet az alapkamat, és egyszámjegyű lehet 2024 februárra a jelenlegi adatok alapján - mondta Virág Barnabás az Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) által szervezett tanácskozáson – írja az Infostart.

Jelenleg 12,25 százalékos az immár irányadónak számító alapkamat.

A jegybank közben folyamatos összetűzésben van a gazdasági kormányzattal, lévén utóbbi letörné a növekedés érdekében a kamatszintet, előbbinek meg az infláció az elsődleges célja.

Legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök is szakmai alkalmatlansággal vádolta meg a jegybankot, amiért nem csökken jobban az infláció, ami hosszú ideje a legutóbbi statisztikai közlés szerint végre 10 százalék alá ment.