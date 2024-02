Tovább dől a dominó: lemondott Balog Zoltán

„Hadd mondjam most világi nyelven egyértelműen: lemondtam a Zsinat lelkészi elnökségéről. Törvényeink értelmében lemondásom a következő Zsinat döntésével válik hatályossá” – jelentette be Balog Zoltán a zsinati értekezleten. Továbbra is marad ugyanakkor a Dunamelléki Egyházkerület püspöke.

Mint fogalmazott, egyházáért teszi ezt, „hogy ne bánthassák tovább az ártatlanokat”.

Balog Zoltán azt mondta, hogy az egyházáért mondott le. Fotó: MTI/Illyés Tibor

“Súlyos politikai hibát vétettem, de kegyelmi ügyben. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz“, mondta.

Hozzátette: „Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt. Csak az a fontos – és ebben sokkal nagyobbat tévedtem, mint abban, hogy kegyelmet kértem nem gondolva minden körülményre -, hogy ezt a harcot lelki fegyverekkel kell vívni és nem közéleti és nem politikai és nem médiafegyverekkel kell vívni.” A teljes beszéd elérhető a református egyház oldalán.

A soron következő zsinati ülésig Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el az elnöki teendőket.