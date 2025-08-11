1p
Tovább eshetnek az árak a benzinkutakon

Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, márcsak a kiskereskedőkön múlik, ők is vágnak-e.

Bekövetkezhet, amit lapunk Mfor Üzemanyagár-figyelője erre a hétre előrejelzett. A holtankoljak.hu közlése szerint a hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük. Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal.

Kérdés, a kutak lekövetik-e az árváltozásokat.

Mindenesetre a hétfői kiskereskedelmi átlagárak az alábbiak:

95-ös benzin: 585 forint/liter 

Gázolaj: 596 forint/liter 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>> 

