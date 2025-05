Tovább gyülekeznek a viharfelhők Lázár János feje felett

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Nyugat-Dunántúl régió lakásépítéseinek 43 százalékos növekedéséhez több térség is hozzájárult, ezzel szemben a Dél-Dunántúl régióban 2,3-szeresére megugró lakásépítésszám kizárólag annak balatoni körzetére korlátozódott.

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest új lakásainak több mint kétharmada három kerületben épült fel: a IX. kerületben 277, a XI. kerületben 172, a XIX. kerületben pedig 130 új lakást vettek használatba.

2025 I. negyedévében 2704 új lakás épült, 2,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez azt jelenti, hogy az idén is folytatódott a tavalyi negatív trend, amikor is 13 295 új lakás épült, 29 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az építési és közlekedési tárca vezetője által felügyelt lakásépítési szektor az idei első negyedévben is folytatta mélyrepülését.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!