Tovább menetel a TV2: tényleg nincs, aki legyőzi Kasza Tibiéket?

Az RTL esetében továbbra is két műsor osztozkodik az esti műsorsávon, elsőként mindig a ’Drága örökösök – A visszatérés’ érkezik, amelynek Szappanos Kálmánját Koltai Róbert alakítja, a széria a héten 15-16 százalék körüli átlagos közönségarányt tudott felmutatni a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49 éves korcsoportban. A teljes lakosság körében a nézőszám nagyjából 560 ezer körül alakult adásonként, ami valamivel jobb, mint az előző napok eredménye.

A műsorsáv második felét továbbra is a szintén saját gyártású ’A mi kis falunk’ kapja, a széria hetek óta gyengélkedik, most viszont kicsit stabilabb eredményt hozott, ugyanis a teljes lakosság körében mért 450 ezres átlagos nézőszámot magabiztosan tartani tudta, ugyanakkor az, hogy a 18-49 évesek körében csak 13 százalékos közönségarány körül hoz a sorozat, mutatja, hogy az RTL nem feltétlenül lehet elégedett a teljesítményével.

A nosztalgia továbbra is verhetetlen

Kellemes héten van túl a TV2, hiszen a csatorna saját gyártású sorozata, a Hazatalálsz tudja tartani az elmúlt hetek tempóját, és legjobb napján 610 ezer feletti nézettséget is tudott a teljes lakosság körében. A Hazatalálsz a 18-49-es korcsoportban minimálisan javítani tudott, és legerősebb napján 15 százalék feletti közönségarányt hozott, azonban összességében a fiatalabb réteget kevésbé érdekli továbbra is, hogy mi történik Farkasliget szerelmeseivel.

Amivel viszont a TV2 továbbra is maradéktalanul elégedett lehet, az a Szerencsekerék, amely a héten is csak saját magával versenyzett a lakosság kegyeiért – a győztes egyébként a hétfői rész lett 944 ezer nézővel. Kasza Tibi vetélkedője továbbra is nagyon jól megy a 18-49-es korcsoportban is, kevésen múlt, hogy itt nem szerezte meg a győzelmet, azonban az átlagos 20-21 százalékos közönségarány így is nagyon erős.

Kasza Tibi a TV2-n megállíthatatlan Szerencsekerék műsorvezetője. Fotó: TV2

Így alakult a hétvége

Viszonylag kiszámíthatóan alakultak 2023-ban a hétvégi erőviszonyok, miután a TV2-nél jelenleg nincsen igazi húzóműsor a hétvégéken, a felállás úgy alakul, hogy szombatonként az RTL saját gyártású focis sorozata, a Gólkirályság nagyon megveri az éppen ellene csatába küldött hollywood-i filmet, amely a héten ’A függetlenség napja’ igencsak halovány 2. része volt. Az RTL sorozata benézett 600 ezer néző fölé a héten, amely új rekord a részéről, szemben a párhuzamosan futtatott film 180 ezer nézőjével.

Vasárnap ismét nagyot haraptak a cápák, hiszen a ’Cápák között’ nyerni tudott a 18-49-es korcsoportban, 24,1 százalékos közönségarányával és 293 ezer e szegmensben elért nézőjével még a Szerencsekerék sem tudott versenyezni. A cápák egyébként a teljes lakosság körében is szép számokat hoztak, a 672 ezer néző rekordközeli eredmény az üzleti vetélkedő történetében, és nem mellesleg nagyon megverte a párhuzamosan futó ’Vigyázat, gyerekkel vagyok!’ családi vetélkedőt, amelyre 557 ezren voltak kíváncsiak.

És a hét nyertese…

A csatornák ismételten fej-fej mellett voltak a 6. héten, a 18-49 éves kiemelt korcsoportban elért főműsoridős átlagosközönségarány-verseny most éppen a TV2 14,8 százaléka javára billent, hiszen az RTL 14,5 százalékot tudott. Továbbra is jellemző, hogy a TV2 jó teljesítménye szinte csak a Szerencsekerék elképesztő népszerűségének köszönhető, míg az RTL-nél a hétvégi program húzza a számokat.