Tovább nőtt a forgalom a magyar légtérben

A vezérigazgató hangsúlyozta: a HungaroControl célja, hogy a légiirányítás megfeleljen a folyamatosan bővülő forgalom igényeinek. A társaság egyebek mellett olyan intézkedési tervet készített, amely rövid távon 10 százalékos növekedést eredményezett a légiforgalmi irányító szakemberek számában. Állandó meteorológiai szolgálatot vezettek be, így élő kapcsolat van a meteorológus és a légiforgalmi irányítók között; ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy feleslegesen ne korlátozzák a magyar légteret – emelte ki Turi Ferenc.

Erről is beszéltek a mai tájékoztatón.

Hozzátette: éves szinten több mint 1 millió repülőgép repül át a magyar légtérben, ennek mintegy 15 százaléka a budapesti repülőtéren le- és felszálló forgalom. Emellett a HungaroControl irányítja a kisgépes forgalmat is, ami 25-30 ezer repülést jelent.

Több mint egymillió gép repül át felettünk évente, 15 százalékuk le is száll Budapesten.

