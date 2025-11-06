2p
Makró Állami támogatás Hitel Kis- és középvállalatok

Tovább osztogat a kormány, már indul is az újabb ütem

mfor.hu

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme.

Az előregisztrációval elkezdődik a Demján Sándor 1+1 program második üteme, a húszmilliárd forint keretösszegű, 50 százalékos támogatási intenzitású program forrásaira decemberben adhatják be pályázati kérelmeiket a vállalkozások – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Szabados Richárd emlékeztetett: a kis- és közepes vállalkozások számára elindított beruházásélénkítő kezdeményezés első ütemében eredetileg 48 milliárd forint állt a pályázók rendelkezésére, de a nagy érdeklődés miatt emelték a támogatási keretet.

A második ütemben az igényelhető támogatási összeg 25 milliótól 200 millió forintig terjedhet, ami körülbelül 250 vállalkozás támogatását jelentheti – közölte az államtitkár, hozzátéve, a programban elsődlegesen a vidéki vállalkozások eszközbeszerzéseit és beruházásait szeretnék támogatni.

Hangsúlyozta: az 1+1-es konstrukció szerint a vállalkozás minden forintja mellé a program egy forintot vissza nem térítendő támogatásként biztosít, tehát 200 millió forintos önerő mellé a program 200 millió forintot tesz hozzá, vagyis a 20 milliárd forintos keret összességében 40 milliárdnyi beruházást fog majd mozgósítani.

Szabados Richárd hozzátette: az első ütemben 1900 pályázati támogatási igény érkezett, ebből 1400 volt nyertes pályázat.

A program második üteme csütörtökön a www.vali.hu oldalon megnyíló előregisztrációval indul, majd a pályázatokat két ütemben lehet beadni: a november végi adatfeltöltési időszakot követően december 1-jétől lesz lehetőség a kérelmek technikai beadására – ismertette.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: az első ütemhez képest változás, hogy az eszközbeszerzés vonatkozásában a pályázó vállalkozásnak elegendő lesz egy árajánlatot benyújtani, valamint egyszerűbb lesz az elbírálási folyamat is.

Maga a jelentkezés megengedi, hogy a pályázat benyújtásakor tanácsadást is igénybe vegyen egy vállalkozás, de a tapasztalatok szerint a cégek nagyobb része önállóan készíti el pályázati anyagát – mondta Szabados Richárd.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hiába épül sok gyár, még mindig kézifékkel megy a magyar ipar

Hiába épül sok gyár, még mindig kézifékkel megy a magyar ipar

Szeptemberben augusztushoz képest ugyan bővült az ipari termelés, az év első kilenc hónapjának adatai nem adnak okot a bizakodásra. A járműgyártás és az akkumulátorgyártás is visszaesett szeptemberben, a meghatározó német ipari teljesítmény pedig elmaradt a tavalyi évben mért adatoktól. Az elemzők szerint a magyar ipar kilábalása elhúzódó folyamat lehet, különösen úgy, hogy ősszel alkatrészhiány lépett fel több európai ipari szereplőnél.

Szokatlan környezetben tart Amerika felé Szijjártó Péter

Elindult a magyar delegáció.

Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

A KSH friss adatsora a kiskereskedelmi forgalomról.

Ezt az adatot sem teszik ki az ablakba Orbán Viktorék

Ezt az adatot sem teszik ki az ablakba Orbán Viktorék

Tovább gyengélkedik a magyar ipar.

Szlovákia már az amerikai gáz felé kacsintgat? Fontos hír érkezett

Szlovákia már az amerikai gáz felé kacsintgat? Fontos hír érkezett

A teljes szlovák fogyasztást is fedezhetné az új forrás.

Továbbra is pörög az Otthon Start, a fő gondot a lakáshiány okozza

Továbbra is pörög az Otthon Start, a fő gondot a lakáshiány okozza

Itt vannak a bankok tapasztalatai a csodafegyvernek kikiáltott hitelprogram első két hónapjáról.

A 14 havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A 14. havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A választásokra készülve a reménybeli szavazatok érdekében vezetik be a jövő év elején a 14. havi nyugdíjat, amiről annyit lehet tudni, hogy jövőre még nem a teljes összeget fizetik majd ki. Ez azonban a már így is fedezet nélküli ígéretek özönét növeli, mondta kollégánk, Király Béla az ATV Reggeli Start cím műsorában. Mindez azt jelenti, hogy ennek finanszírozására a kormánynak forrást kell találni, ha a Fidesz hatalmon marad, akkor ezt leginkább adóemeléssel tudja majd megoldani. 

A Nemzeti Összetartozás Hídjának vállalkozója negyedmilliárdért intézi a budapesti sportuszodák sátrait

Ugyanaz az üzletember kapta meg a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló kültéri uszodák sátorépítési és -bontási munkálatait, aki a 4,5 milliárdra drágult Nemzeti Összetartozás Hídját is megépítette. 

Most a vállalkozóknak oszt ki milliárdokat a kormány

Most a vállalkozóknak oszt ki gyorsan milliárdokat a kormány

20 milliárd forint keresi a gazdáját a beruházás-élénkítő programban.

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168