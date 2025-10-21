Tovább pörög a brüsszeli kémbotrány: bíróság elé vinnék Orbán Viktor emberét

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írta meg, hogy tovább dagad a botrány Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért felelős magyar biztosa körül. A Direkt36 által feltárt állítólagos brüsszeli magyar „kémbotrány” idején ő volt Magyarország állandó uniós képviseletének vezetője.

Az ügyben nyílt levelet írt Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek az európai tudósokat tömörítő Good Lobby Prof, amelyben nemcsak Várhelyi lemondásra való felszólítását követelik tőle, hanem azt is, hogy a magyar biztos ügyét az Európai Unió Bírósága elé utalja. Szerintük ugyanis Várhelyit meg kéne fosztania nemcsak posztjától, hanem az ezért járó juttatásoktól is. Azt is kérik, hogy a magyar biztos helyére ne jelöltessen a magyar kormánnyal új biztost a bizotttságba Von der Leyen.

Közben Svédország egy olyan tervezetet juttatott el uniós intézményekhez, amely bezárná az összes olyan kiskaput, amelyeken keresztül a jogállamiság megsértésével vádolt országok továbbra is uniós pénzekhez juthatnának. A tervezet ugyan nem nevesítit Magyarországot, de nyilvánvalóan az egyik fő célpontja a magyar kormány.

„Az álláspontunk világos – minden csavart meg kell húzni, hogy a gyakorlatba is átültessük Ursula von der Leyen egyértelmű elvét: nincs uniós támogatás jogállamiság nélkül. Nem akarom látni, hogy akár egyetlen eurót is küldünk egy olyan tagországnak, amely nem tartja tiszteletben alapvető európai értékeinket”

- szögezte le Jessica Rosencrantz, a svéd kormány uniós ügyekért felelős minisztere.

