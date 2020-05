Tovább szorul a hurok a polgármesterek nyakán

Az elmúlt hetekben a különleges gazdasági övezetek tervezett kijelölésével, az állami ünnepek alatt az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek ingyenes használatával , a gépjárműadó egy részének elvonásával, a szolidaritási hozzájárulás javasolt emelésével több ütést is kaptak az önkormányzatok. Ebben a cikkünkben bemutattuk, milyen kormányzati motiváció állhat az intézkedések mögött.

Ugyanakkor a veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett idegenforgalmi adó után vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az önkormányzatok, melynek mikéntjéről úgy rendelkeznek, hogy "a negyedévi összegre vonatkozó igénylés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben nyújtható be, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig".

Ez meg is történt, nem is egy javaslat szolgálja ezt a célt. Ezek közül az egyik az idei költségvetést módosítja, ám a jelek szerint nem pusztán arról van szó, hogy a már hatályba lépett rendeleteket változatlan formában ültetik át törvényekbe. Előfordul, hogy hozzátesz, vagy éppen elvesz belőle a kormány javaslata.

Ezek egy része a bevételeiket érinti, de az építésügyi feladatoknál eddig élvezett önállóságuk is csorbát szenved az egyik javaslat alapján.

Egy sor törvényjavaslat ment be tegnap késő este a parlament elé, melyekben a kormány újabb lépéseket tesz az önkormányzati rendszer elsorvasztása felé.

