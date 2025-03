Tovább tart a hullámvasutazás a benzinkutakon

A múlt pénteken még 600 forint alatt volt a 95-ös benzin átlagára, majd egy szűk hét alatt 10 forintos ugrást láthattunk. Ennél csak egy kicsivel volt kisebb a drágulás a gázolaj esetén. Szerencsére múlt szombaton javult a helyzet, hiszen az előző hétvégére 4-5 forintos csökkenés jött. Ahogy azt az Mfor Üzemanyagár-figyelő egy hete megjelent írásban előrevetítettük, az áremelkedésnek két fő oka volt: egyrészt az olaj érezhetően drágulni kezdett, másrészt a dollár is erősödött, illetve ez utóbbival párhuzamosan a forint pedig gyengült.

A hazai árak mozgása nem tért el ezúttal az uniós átlagtól. A Weekly Oil Bulletin friss adatai szerint ezúttal is tíz olyan ország volt, ahol a magyar áraknál kevesebbet kellett fizetni a benzinért.

Rendszeres olvasóinkat talán nem lepjük meg, de a fentiek miatt a régiós rangsorban sem változott a magyar árak helyezése. Közép- és Kelet-Európában ezúttal is öt olyan országot találunk (Bulgária, Csehország, Románia, Lengyelország és Szlovénia), ahol a hazainál alacsonyabb a benzin átlagára. Az egy héttel korábbiakhoz képest így a magyarországi árak legalább az osztrákok alá kerültek. Azért nem változott a magyar árak pozíciója, mert Szlovéniában viszont jóval olcsóbb lett ez az üzemanyagtípus.

A gázolaj esetén is hasonló volt abból a szempontból a forgatókönyv, hogy a magyar árak pozíciója nem változott az uniós rangsorban. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint tizenhárom olyan uniós ország volt, ahol kevesebbet kellett fizetni a dízelért.

Annyiban viszont nem másolta a dízel a benzint, hogy itt az egy héttel korábbiakhoz hasonlóan azt tapasztalhattuk, hogy az osztrák kutaknál olcsóbb ez az üzemanyagfajta, mint itthon. Így csupán egy régiós országban, Szlovéniában kerül többe a dízel, mint Magyarországon.

További áremelés elé nézünk?

A most hét végére érkező drágulás után akár reménykedhetnénk is abban, hogy nem jön egyelőre további emelés, ám erre sajnos nem vehetünk mérget. A hazai árak szempontjából meghatározó tényezők – ahogy azt a cikkünk elején is említettük –, az olaj és a forint árfolyama ugyanis még nem tudott stabilizálódni. Így amennyiben bármelyiknél (esetleg mindkettőnél) folytatódik a trend, úgy a kedvezőtlen változások a jövő héten is folytatódnak.

Trump döntései miatt emelkedtek itthon az üzemanyagárak

Fotó: Depositphotos

Az immár harmadik hete emelkedő kőolajár mozgását az elemzők azzal magyarázzák, hogy az Egyesült Államok egyre agresszívabb nyomást gyakorolt Venezuelára és Iránra, ennek következtében pedig a két olajtermelő állam kisebb mennyiséget tud majd értékesíteni a piacon. Ennek következtében a héten a Brent a 74 dolláros szinthez közelített, igaz, napközben kisebb korrekció jött, így a délutáni órákban 73,50 körül mozgott a tőzsdéken az Európában irányadó olajfajta. Eközben az észak-amerikai könnyűolaj (WTI) a 70 dollár felé araszolgatott, ami azt jelenti, hogy mindkét olajfajta nagyjából 7 százalékkal drágult a március elejei mélyponthoz képest. A heti ármozgás is 2 százalék feletti volt.

Ha a magyar autósok bűnbakot keresnek, akkor azt mondhatjuk, hogy Donald Trump amerikai elnököt érdemes szidni. Ugyanis hétfőn jelentett be egy új, 25 százalékos vámot a venezuelai nyersolaj potenciális vásárlóira. Tette ezt néhány nappal azután, hogy az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta az Iránból származó kínai importot.

A szakértők szerint a venezuelai nyersolaj exportjának potenciális kiesése és annak az esélye, hogy az iráni termelés is hiányozni fog a következő időszakban, beindította a spekulációkat. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor az ellátás szűkössé válhat, és további drágulás jöhet. A folyamatokat erősítette, hogy a világ legnagyobb olajfogyasztójának számító Egyesült Államokban a kereslet növekedése miatt a kőolajkészletek a vártnál nagyobb mértékben estek.

Részben a túladottsággal, részben a várható európai kamatcsökkentéssel, továbbá az amerikai elnök lépéseivel magyarázzák az elemzők a dollár piacán tapasztalt változásokat. A zöldhasú ugyanis erősödött az euróval szemben, és ezzel párhuzamosan természetesen a forint ellenében is.

Miután egyelőre a kiszámíthatatlan amerikai (gazdaság)politika miatt a fent vázolt folyamatok folytatódására lehet számítani, nem lenne meglepő, ha ez az üzemanyagok árában is tükröződne. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint így nemhogy a dízel, de a benzin átlagára sem esik a jövő héten a 600 forintos szint alá.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.