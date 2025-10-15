Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Állami támogatás Kis- és középvállalatok Pályázatok, európai uniós pályázatok

Tovább üti a vasat a kormány: újabb 80 milliárdot osztanának ki

mfor.hu

Pénzosztásból soha nem lehet elég?

Hetven milliárd forint keretösszegben kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások innovációját támogató pályázatok indulnak – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Bódis László elmondta: az elmúlt időszakban 182 milliárd forint értékben hirdettek meg a magyar kis- és középvállalkozások számára innovációs pályázatokat, emellett indították el szerdán a 70 milliárdos keretösszegű felhívásokat. Így összesen 250 milliárd forint értékben állnak rendelkezésre innovációt támogató programok a magyar vállalkozások számára.

A helyettes államtitkár közölte: a 70 milliárd forintból az első pályázati felhívás a vállalkozások innovációinak piacra vitelét támogatja 60 milliárd forint keretösszeggel.

„Tudjuk jól, hogy nem elegendő kifejleszteni egy innovatív terméket vagy technológiát, de azt sikeresen piacra is kell vinni, ehhez pedig a vállalkozásnak fel kell készülnie az új termék gyártására és piacra vitelére”

- fogalmazott. Hozzátette, a pályázati program legfeljebb 600 millió forintos támogatási összeggel abban segíti a magyar kis és középvállalkozásokat, hogy innovatív termékeiket a hazai mellett a nemzetközi piacokon sikeresen tudják értékesíteni.

Emellett 10 milliárd forintos keretösszeggel egy nagyvállalati fókuszterületű innovációs pályázat is elindul azzal a céllal, hogy a magyar nagyvállalkozások az egyetemeink és kutatóintézeteink közreműködésével fejlesszenek új technológiákat és termékeket – fejtette ki.

A kormány célja, hogy ezek az együttműködések stratégiai szintre emelkedjenek az egyetemeink, kutatóintézeteink és a nagyvállalkozásaink között, és ne csak a program erejéig, de azon túlnyúló időszakban is közös kutatás-fejlesztési programok és projektek induljanak az ipar és az akadémiai szektor között – mondta.

A pályázatokat novembertől lehet benyújtani, a cél, hogy legkésőbb 2026 első negyedévében a támogatói döntések is megszülessenek – hangzott el a videóban.

Az érdeklődők minden információt megtalálnak a palyazat.gov.hu oldalon – közölte Bódis László.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még Nagy Mártonékat is meglepte, ami a 3 százalékos hitel körül történt

Még Nagy Mártonékat is meglepte, ami a 3 százalékos hitel körül történt

Tolonganak a vállalkozók az új hitelért.

Trumpnak is odaszólt Szijjártó Péter Moszkvában?

Nem hagyjuk, hogy bárki is nyomást gyakoroljon ránk, szögezte le többször is a magyar miniszter egy moszkvai konferencián.

Izgulhat Matolcsy Ádám barátja: az MNB bekeményített a székháza ügyében

Izgulhat Matolcsy Ádám barátja: az MNB bekeményített a székháza ügyében

Nem végezték el a garanciális javításokat, 10 milliárd forint lehet a tét.

Hozzányúl a kormány az energetikai otthonfelújítási programhoz is

Hozzányúl a kormány az energetikai otthonfelújítási programhoz is

Több pénz, hosszabb futamidő állhat házhoz.

Tíz kilométer magas hamufelhő: megint kitört az indonéz vulkán

A legmagasabb szintű riasztást adták ki a hatóságok.

Világverő lett a magyar élelmiszerek drágulása – még Kolumbiát is sikerült megelőzni

Világverő lett a magyar élelmiszerek drágulása – még Kolumbiát is sikerült megelőzni

Nem véletlenül látunk csillagokat a bolti áraktól.

Hatalmas árat fizetne Macron, hogy életben tartsa legújabb kormányát

Hatalmas árat fizetne Macron, hogy életben tartsa legújabb kormányát

Elnöki ciklusának jelképe mehet a levesbe, hogy ne bukjon meg újra a másodszor is kinevezett kormányfő.

Szerdától gyorsan újabb milliókat szórna ki a kormány

Szerdától gyorsan újabb milliókat szórna ki a kormány

A turisztikai ágazat szereplői örülhetnek.

Közösségimédia-alkalmazásokat használó nő

Senki nem védi meg a gyerekeket a közösségi médiától, és a kormány sem fogja

Egyáltalán nincsenek biztonságban a gyerekek a közösségimédia-platformokon, az Európai Unió viszont megkötötte a tagállamok kezét, miközben rájuk hárítja a felelősséget. A gyerekeket algoritmusok nevelik fel, az NMHH 10 év alattiakat is talált társkereső csoportokban, a felnőttek pedig tömegesen írnak nekik azért, hogy szexuális tartalmú képeket kérjenek tőlük. Biztonságot csak a szülők tudnának adni, de sokszor nem építik ki a szükséges bizalmat a gyerekekkel.

Az IMF rontotta az idei és jövő évi magyar növekedésére vonatkozó előrejelzését

Az IMF rontotta az idei és jövő évi magyar növekedésére vonatkozó előrejelzését

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzésében javította a világgazdaság idei és jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását az áprilisi prognózisához képest.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168