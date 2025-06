További 18 milliárdtól foszthatja meg Budapestet a kormány új akciója

Mint arról beszámoltunk, egy hete Karácsony Gergely bejelentette: törvénytelenül leemelt az Államkincstár 10,2 milliárd forintot Fővárosi Önkormányzat számlájáról. A most szerda délelőtt megtartott sajtótájékoztatóján pedig azt közölte, hogy az Államkincstár jogsértő módon nem továbbította az azonnali jogvédelemre vonatkozó fővárosi indítványt a bíróságra, ezért azt a főváros közvetlenül megtette.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely 15 órakor rendkívüli bejelentésre készül Inkasszálták Budapest számláját.

Ezt követően Karácsony egy újabb, Budapestet sújtó kormányzati sarcról is beszámolt. Eszerint az idei adótörvények módosítására vonatkozó egyik javaslat következtében a szerencsejáték-iparban a negyedére csökkentik az iparűzésiadó-befizetési kötelezettséget.

A Szerencsejáték Zrt.-nek telephelyei szinte teljes mértékben Budapesten vannak, így 18 milliárd forint adót vesznek ki így Budapest és a kerületek zsebéből – mondta Karácsony.

Aki szerint „a mostani javaslat kifejezetten bicskanyitogató. Most konkrétan a kaszinótulajdonosok kezébe teszik azt a pénzt, amit elvesznek Budapesttől.” Az a pénz, amit elvesznek Budapesttől, odaadják Fidesz-közeli köröknek és a Szerencsejáték Zrt.-nek. Ez utóbbinak Karácsony szerint az az oka, mert dübörög a kampány és kelleni fog erre a pénz a Szerencsejáték Zrt.-nek.

Bár a szóban forgó javaslatot a jövő évi adótörvényhez benyújtott indítványok közé tették be, az már idén hatályos lesz, így nemcsak a jövő évben nehezíti meg a költségvetését a kerületeknek, hanem már most is.