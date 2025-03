Továbbra is az áraknál jobban nőnek a bérek – de vajon mit hoz a jövő?

Bár a legfőbb adatok szerint jelentős, két számjegyű béremelkedéssel indult az év, a részletes adatok szerint jóval árnyaltabb a kép a kereseteknél.

Kapcsolódó cikk A KSH szerint így nőttek a magyar keresetek – kapaszkodjon! A bruttó átlagkereset januárban meghaladta a 668 ezer forintot, a reálkereset is nőtt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfő reggeli közlése szerint a bruttó és a nettó átlagbéreknél is 10-10 százalék feletti volt az éves szinten mért növekedés. Ugyanakkor a januárban megugró infláció miatt a reálbéremelkedés meglehetősen visszafogott volt. Ráadásul tavaly október óta leszálló ágban van a reálbérindex. A múlt év tizedik hónapjában még 9 százalék feletti dinamikát mértek a statisztikusok, majd novemberbe 7,9, decemberben meg 6,1 százalékot. Erre jött a most januári 4,6 százalékos növekedés.

A részletes adatokból látható, hogy a magánszférában dolgozók esetében az átlagbérek csak 9,9 százalékkal nőttek. Ez elmarad a költségvetési és nonprofit szervezetekre jellemző közel 12 százalékos növekedéstől. Az inflációt is figyelembe véve pedig a magánszféra dolgozói csak 4,2 százalékos reálbér-emelkedést könyvelhettek el.

Nagy különbségek vannak a különböző jövedelmi kategóriák között is. A legalsó jövedelmi ötödbe tartozók esetében januárban 2,6, a következő kvintilisben 3,6 százalékkal nőtt csak a reálbér. A harmadikba tartozók is csak 4,1 százalékos pluszt értek el. A negyedik és ötödik jövedelmi ötödbe soroltaknál 5,1, illetve 4,5 százalékos lett ez a mutató. Mindez azt jelenti, hogy az alacsonyabb jövedelműek reálbére visszafogottabban emelkedett, ami hátráltatja a felzárkózásukat, valamint a fogyasztásuk bővülését.

Nem mindenki lehet boldog

Fotó: Depositphotos

A bérdinamika lassulásáról írt kommentárjában Virovácz Péter, az ING közgazdásza is. A KSH legfrissebb adatközlése szerint 2025 januárjában is folytatódott a bérnövekedés lassulásának üteme a magyar gazdaságban, vagyis a mai adatpont is beleilleszkedik a hosszabb távú trendbe. A piaci konszenzushoz képest – ami januárra egy számjegyű bővüléssel számolt – erősebb lett a bérnövekedés. Az idei év első hónapjában ugyanis 10,4 százalékkal nőtt az átlagbér. A januári bérdinamika volt a legalacsonyabb év eleji növekedési ráta 2021 óta. Ennél is fontosabb, hogy a lassan lemorzsolódó bérnövekedés mellett az infláció felfutása egyre nagyobb mértékben harap bele a bérek vásárlóerejének változásába. Számok szintjén ez azt jelenti, hogy a nettó átlagbér mindösszesen 4,6 százalékkal emelkedett. Persze a historikus átlaghoz képest ez még mindig magasabb, ugyanakkor azt is előrevetíti, hogy ha az elmúlt évek két számjegyű reálbérnövekedése mellett sem tudott felzárkózni a fogyasztás volumene a válság előtti trendvonalhoz, akkor az elkölthető jövedelem vásárlóértékének lassuló emelkedése még valószínűtlenebbé teszi azt.