Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró Ipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Továbbra is bajban a magyar ipar

mfor.hu

Itt vannak a részletes adatok.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel közzétett adatai szerint 2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.

2025. júliusban:

  • Az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt júliusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)
  • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júliusban az előző hónaphoz mérten 2,0 százalékkal nőtt.
  • Az ipari export volumene 1,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 1,5 százalékkal csökkent, ugyanakkor a 14 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,2 százalékkal nőtt.
  • Az ipar belföldi értékesítése 5,3, a feldolgozóiparé 1,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
  • Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 0,5, a csekély súlyú bányászaté 8,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 7,2 százalékkal visszaesett.
  • A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26 százalékát képviselő járműgyártás volumene 0,1 százalékkal az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 1,8, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 2,3 százalékkal csökkent.

  • A feldolgozóipari termelés 12 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 28 százalékkal meghaladta a 2024. júliusi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 60 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 2,7 százalékkal csökkent.
  • A 9,4 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 8,3. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 20 százalékkal visszaesett, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 6,8 százalékkal nőtt.
  • A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,3 százalékkal előző év azonos hónapjához képest, ugyanakkor mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkentek A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,3 százalékkal emelkedett. Hét alágazatban bővült még a termelés, a legkevésbé, 0,3 százalékkal a takarmány gyártásában, a leginkább, 38 százalékkal a csekély súlyú dohánytermék gyártásában. A másik három alágazatban 4,7 és 29 százalék között csökkent a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a növényi, állati olaj gyártásában.
  • A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4,2, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termékkisebb volt az előző év azonos hónapjához mérten.
  • A 4,2 százalékos feldolgozóipari súlyú vegyi anyag, termék gyártása 14,4 százalékkal csökkent, az alág 75 százalékát kitevő vegyi alapanyag gyártás jelentős visszaesése miatt.
  • A legnagyobb mértékben, 20 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások 
  • Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,2 százalékos volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb, 11,1 százalékos visszaesést Budapesten regisztráltuk.
  • A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 3,3 százalékkal csökkent 2024 júliusához mérten. Az új belföldi rendelések 4,7 százalékkal nőttek, az új exportrendelések 4,6 százalékkal visszaestek. Az összes rendelésállomány július végén 7,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2025. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest:

  • Az ipari termelés 3,5 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 1,5, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 3,6 százalékkal mérséklődött.
  • A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 13,8 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 2,9 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 8,2, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 3,1 százalékkal.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Éledezik az építőipar?

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

Madridban és Szingapúrban is változás jön.

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Nem a teljesen megszokott felállásban rendezték meg a mai Kormányinfót, ahol két miniszter is megjelent a Karmelita kolostorban. Ha pedig így alakult, kihasználtuk az alkalmat és az európai uniós forrásokkal, valamint a hazai minimálbér-emelési tervekkel kapcsolatban is kérdeztünk – a pontos választ viszont nem a Kormányinfón tudhattuk meg, hanem utólag tudjuk közzétenni.

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

Rábólintottak az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítására

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira – közölte az uniós parlament szerdán.

Nem volt ellenszavazat az MNB Monetáris Tanácsában az alapkamatról

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

Újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

Elemzők: újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

A beruházások elmaradtak, tovább csúszik emiatt a magyar gazdaság fellendülése. Az inflációs várakozások magasak, emiatt jegybanki kamatvágás az idén már nem valószínű, és az államadósság leminősítésére sem számítanak az Erste Bank elemzői. Az Otthon Start programban viszont vannak kockázatok.

Állást keres? Itt a reménysugár

Állást keres? Itt a reménysugár

A Manpower felmérése szeruint a magyar cégek 25 százaléka létszámbővítést tervez az év utolsó negyedévére.

Mégis tudunk függetlenedni az orosz olajtól?

Új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168