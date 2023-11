Továbbra is nagyot ütnek a vasárnapi sztárboxolók

A november 6-12-i héten ismét nagyot durrantott az RTL a két héttel ezelőtt indult Sztárbox vasárnap esti adásával: a teljes lakosságot tekintve 714 ezren, míg a kereskedelmi szempontból legfontosabb, 18-49 éves korosztályt tekintve 363 ezren nézték, ahogy a celebek püfölik egymást. Ez utóbbi szám különösen kedves lehet az RTL vezetőinek, ugyanis ez 28,9 százalékos közönségarányt jelent.

A TV2 vele párhuzamosan futó, vasárnap esti műsora, a Sztárban sztár leszek! már a 16. epizódjánál tart, és a teljes lakosság körében 876 ezer nézőjével, 24,7 százalékos közönségarányával a hét legnézettebb műsora lett. A zenés tehetségkutató a 18-49 éves korosztályban is jól teljesített, 247 ezer nézője 19,7 százalékos közönségarányt jelentett.

Ez azt jelenti, hogy

az RTL már sorozatban második vasárnap este felülmúlta a korábban kétségkívül egyeduralkodó TV2 párhuzamos műsorát,

tehát az agytrösztök stílszerűen egy gyomrost vittek be a konkurens csatornának.

Továbbra sem került padlóra az RTL új, vasárnap esti műsora. Fotó: RTL Sajtóklub

A szombat este viszont most is meggyőző TV2-fölényt hozott. A Dancing with the Stars – Mindenki táncol ötödik adása 814 ezer főt ültetett a képernyők elé, miközben az RTL-es rivális műsor, a The Voice nem került be a hét ötven legnézettebb műsora közé sem. Utóbbi a 18-49 éves korosztályban is csak 153 ezer főt kötött le, ami 14,5 százalékos közönségarányt jelentett, eközben a TV2 táncos show-ja ebben a korosztályban megszerzett 191 ezer nézője 18,7 százalékot ért.

Az expressz elrobogott a vőlegények mellett

A munkanapok is a TV2 sikerét mutatták. A késő esti műsorsávban az Ázsia expressz a 18-49 évesek között hozta a körülbelül 200 ezer nézőt, sőt kedden a 218, pénteken pedig a 235 ezret. Ebbe csak egyszer, pénteken tudott bekavarni az RTL ezzel párhuzamosan futó Házasodna a gazdája. Sokatmondó, hogy utóbbinak legnézettebb, pénteki epizódja csupán ezer nézővel tudta felülmúlni az Ázsia expressz legrosszabbul teljesítő, ugyancsak pénteki epizódját. A hétközi átlag nézőszámok e két műsor esetében a 18-49 éves korcsoportban így alakultak:

Ázsia expressz (TV2): 213 461 néző,

Házasodna a gazda (RTL): 181 602 néző.

Még szembetűnőbb a TV2-s fölény a késő esti műsorsávban. A csatorna itt most indította Párharc című műsorának harmadik évadát, heti négy résszel. (Péntek este az Ázsia expressz kibeszélőt adják.) A Párharccal párhuzamosan az RTL-en továbbra is a Survivor hatodik évada fut Generációk harca néven, heti öt alkalommal. A 18-49 éves korosztályban e két műsor átlagnézettsége így alakult:

Párharc (TV2): 136 406 néző,

Survivor – Generációk harca (RTL): 113 902 néző.

Sporttémában mindent vitt a Fradi

A hét szegénynek bizonyult sporttémában. A múlt heti nagyüzem után nem nagyon volt nézhető esemény: a Forma-1 a most hétvégi, nem biztos, hogy izgalmasnak, de rendkívül látványosnak ígérkező Las Vegas-i futam előtt szünetet tartott, míg Szoboszlai Dominik csapatának, a Liverpoolnak a Brentford elleni összecsapását a Network4 portfoliójába tartozó Match4 adta. A népszerű magyar támadó középpályás a 3-0-ra megnyert meccsen most közepes teljesítményt nyújtott (a 93. percben le is cserélték), de

a csütörtökön mégis megrendezésre kerülő, bolgárok elleni válogatottbeli összecsapása minden bizonnyal ott lesz a mostani hét legnézettebb műsorai között.

Egy sportesemény mégis bekerült a top cikkek közé: a 18-49 éves korosztályban a Ferencváros Európa Konferencia Liga-meccse, melyen hazai pályán 1-1-es döntetlent értek el a Genk együttese ellen, 115 ezer főt vonzott a tévékészülékek elé, ez az összes, ebbe a korcsoportba tartozó tévénéző 11,5 százalékát jelentette. Ebben a korosztályban a múlt hét keddi Paris Saint-Germain–AC Milan Bajnokok Ligája-összecsapást 83 ezren, míg a Fehérvár vasárnapi NB I-es diadalát a Fradi otthonában 49 ezren nézték a képernyőn keresztül. Ezeket a meccseket mind a közszolgálati adó sportcsatornája, az M4 közvetítette.

Zárul az olló

Bár az RTL-en a The Voice nézettsége súlyosan visszaesett, a Sztárbox sikere három adás után stabilnak tűnik. A TV2 viszont tartja magát mind a két hétvégi műsorával. Sőt, utóbbi csatorna a hétköznapokon is stabil. A celebek bunyójának köszönhetően így árnyalatnyival, de csökkent a különbség a két nagy hazai kereskedelmi csatorna nézettsége között.

A TV2 közönségaránya a 18-49 évesek között a múlt hét óta gyakorlatilag nem változott (18-ról 17,9 százalékra csökkent), míg az RTL a múlt heti 16,3 százalékos közönségarányát 17,1 százalékra tudta növelni, így 1 százalékponton belülre csökkent a különbség.