5p
Makró Bank Hitel Lakáshitel Lakáspiac Otthon Start

Továbbra is pörög az Otthon Start, a fő gondot a lakáshiány okozza

mfor.hu

Itt vannak a bankok tapasztalatai a csodafegyvernek kikiáltott hitelprogram első két hónapjáról.

A Bank360 által megkérdezett bankok mindegyike továbbra is jelentős érdeklődésről számolt be az Otthon Start Programmal kapcsolatban, jóllehet néhány hitelintézet érzékel némi visszaesést a szeptember eleji rohamhoz képest. Az elutasított ügyletek aránya mindenhol minimális, már a hitelkérelem benyújtása előtti tájékoztatás során sikerül kiszűrni a problémás eseteket. A bankok a jelenlegi módosítások közül jelentős hatást várnak a résztulajdon kivásárlása előtt megnyíló lehetőségtől, míg a testvérek adóstársként való bevonása szerintük csak kevésbé fogja növelni az ügyféligényt. A Bank360 összegyűjtötte az Otthon Start Program első két hónapjának banki tapasztalatait.

Rendkívül nagy ügyfélérdeklődés kísérte az Otthon Start Program indulását, ebben minden, a Bank360 által megkérdezett bank egyetértett. Bár az első hetek rohamát követően több bank is az érdeklődés enyhe csökkenését érzékelte, ez leginkább csak az online, telefonos és bankfiókos megkeresésekre vonatkozik, a beadott igénylések számában jellemzően nem érzékeltek visszaesést a hitelintézetek. Az ügyfelek már a program indulása előtti hetekben is nagy számban érdeklődtek a jogosultsági feltételekkel kapcsolatban, valamint már akkor megindultak az előzetes értékbecslések. Ennek is köszönhető, hogy a bankok igen alacsony elutasítási arányról számoltak be, ugyanis az esetek túlnyomó többségében csak a valóban működőképes igények jutottak el a benyújtásig.

Egyre többen használják ki a 10 százalékos önerőt

Szinte minden hitelintézet kiemelte, hogy a 10 százalékos önerő lehetősége nagy érdeklődést váltott ki az ügyfelek körében. Az OTP Banknál például az ügyletek körülbelül 10 százaléka rendelkezett 10 százalékos önerővel, míg a K&H Bank arról számolt be, hogy a folyósított ügyletek 28 százaléka volt 20 százalék önerő alatti. Utóbbihoz hasonló arányokról számolt be az Erste Bank is – náluk az ügyletek 25-30 százalékában éltek a 10 százalékos önerő lehetőségével.

A bankok azt is elárulták, hogy a vételár és a forgalmi érték közötti eltérést 20 százalékban maximalizáló kikötés a gyakorlatban nem szokott problémát okozni, az előzetes értékbecsléseknek hála ugyanis az ügyfelek reálisan mérik fel a megvásárolni kívánt ingatlanok valós értékét. Az UniCredit Bank például arról számolt be, hogy a benyújtott igénylések 80 százalékánál fel sem merül, hogy ez a kikötés esetleg problémát okozhat.

 

A Bank360 kérdésére az MBH Bank azt is elárulta, hogy az otthon startos ügyfelek átlagéletkora 36 év, az átlagos futamidő pedig 23 év. A megvásárolni kívánt ingatlanok túlnyomó többsége, 91 százaléka használt lakás, míg új lakások vásárlására a kérelmek 4 százaléka, építkezésre pedig 5 százaléka irányul. A megvásárolni kívánt ingatlanok átlagos értéke 43 millió forint volt az első hetekben. A hitelfelvevők közel fele, 47 százaléka adóstárs nélkül vág bele a hitelfelvételbe, míg 53 százalék adóstárssal együtt vesz fel hitelt. Az egyedülálló hiteligénylők magas aránya ellenére a bank tájékoztatása szerint sok ügyfél más konstrukciókkal, úgy mint CSOK Plusszal, babaváró hitellel vagy éppen piaci hitellel együtt igényli az Otthon Startot.

Az átlagos hitelösszeg az MBH Banknál közel 33 millió forint. Ez az összeg a fővárosban magasabb, 38 millió forint, míg vidéken 31 millió forint körüli átlagösszegről beszélhetünk. A területi megoszlással kapcsolatban azt is elárulták, hogy a tranzakciók 24 százalékára a fővárosban, közel háromnegyede pedig Budapesten kívül valósult meg.

A hitelintézetek tapasztalatai alapján gondot jelent, hogy az ügyfelek egyre nehezebben találnak olyan lakást, amely a program feltételeinek, valamint a lakásvásárlók igényeinek is megfelel. Erről több bank, például a Gránit Bank és a MagNet Bank is beszámolt. A hitelintézetek szerint a kölcsönigénylések számát a jövőben az ingatlanpiaci helyzet fogja meghatározni.

Ezt várják a bankok a módosításoktól

A bankok szinte kivétel nélkül úgy látják, hogy a közelgő módosítások közül a résztulajdon kivásárlásának lehetősége jelentős újítás lesz, amely érdemben növelheti az ügyféligényt. Ennek oka, hogy örökölt ingatlanok esetében gyakori a tulajdonrészek kivásárlásának igénye, amely lehetőség iránt eddig is jelentős számban érdeklődtek az ügyfelek.

A testvérek adóstársként való bevonásától azonban már jóval szerényebb hatást várnak a hitelintézetek, amelyek szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy korábban sem volt jellemző, hogy a testvérpárok közösen vettek volna fel lakáshitelt, vagy akár csak érdeklődtek volna ennek lehetősége felől. Ezzel kapcsolatban egyedül a CIB Bank nyilatkozott úgy, hogy ez a könnyítés is hozhat nagyobb hatást, mondván, az újabb célcsoport bevonása újabb keresletet generálhat, illetve ők úgy is érzékelték, hogy van kimutatható ügyfélérdeklődés a módosítással kapcsolatban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A 14 havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A 14. havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A választásokra készülve a reménybeli szavazatok érdekében vezetik be a jövő év elején a 14. havi nyugdíjat, amiről annyit lehet tudni, hogy jövőre még nem a teljes összeget fizetik majd ki. Ez azonban a már így is fedezet nélküli ígéretek özönét növeli, mondta kollégánk, Király Béla az ATV Reggeli Start cím műsorában. Mindez azt jelenti, hogy ennek finanszírozására a kormánynak forrást kell találni, ha a Fidesz hatalmon marad, akkor ezt leginkább adóemeléssel tudja majd megoldani. 

A Nemzeti Összetartozás Hídjának vállalkozója negyedmilliárdért intézi a budapesti sportuszodák sátrait

Ugyanaz az üzletember kapta meg a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló kültéri uszodák sátorépítési és -bontási munkálatait, aki a 4,5 milliárdra drágult Nemzeti Összetartozás Hídját is megépítette. 

Most a vállalkozóknak oszt ki milliárdokat a kormány

Most a vállalkozóknak oszt ki gyorsan milliárdokat a kormány

20 milliárd forint keresi a gazdáját a beruházás-élénkítő programban.

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak.

PADME

Osztódással szaporodik az MNB-botrány kulcscége

A vagyon 66 százalékát átveszi az új cég.

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Szükség a kollégiumi férőhelyek bővítése.

Külföldiek lestrapált autóit tudják csak megvenni a magyarok

Külföldiek lestrapált autóit tudják csak megvenni a magyarok

Dinamikus a behozatal növekedése.

Nagy Mártonék dilemmája: óriási viharok előtt áll a munkaerőpiac

Nagy Mártonék dilemmája: óriási viharok előtt áll a munkaerőpiac

A magyarországi cégek a koronavírus kapcsán rájöttek arra, hogy még válság idején is foggal-körömmel ragaszkodjanak a meglévő munkavállalóikhoz. Hiszen, ha végre megindul a gazdaság, nem akarnak használható munkaerő nélkül elstartolni – hangzott el a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség konferenciáján. Bár a hazai munkaerőpiac az uniós átlag felett teljesít, és a kormány is büszkén hirdeti a munkaalapú társadalom eredményeit, a jövő rengeteg kihívást tartogat: a magyar munkaerő mobilitása a nullához közelít, miközben a demográfiai trendek is vészjósló képet vetítenek előre.

Padlót fogott a lakáspiac, de majd jövőre száguld – vélik az elemzők

Padlót fogott a lakáspiac, de majd jövőre száguld – vélik az elemzők

A csökkenő népesség is mérsékli az új lakások iránti keresletet.

Miből kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra? Erről is kérdezzük Simor Andrást a Klasszis Klub Live-ban

Miből kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra? Erről is kérdezzük Simor Andrást a Klasszis Klub Live-ban

A volt jegybankelnök, közgazdász november 12-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168