Tragédiaközeli helyzetben a napelemes pályázatok kifizetése

Közérdekű adatigénylésre adott írásban konkrét adatokat az illetékes minisztérium a 100 százalékos napelemes pályázatok feldolgozottságával, kifizetéseivel kapcsolatos kérdésekre. Az adatok megerősítik azokat a tapasztalatokat, ami miatt a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség hónapok óta kongatja a vészharangot.

2024. január 15-én jelent meg a napelemesek 12 pontja, aminek az első pontjában, a leginkább égető probléma megoldását követelték a napelemesek, a pályázati pénzek azonnali kifizetését.

Bár elsőre úgy tűnhet ez elsősorban csak a napelemes vállalkozókat érinti hátrányosan, igazából többezer család kerülhet nagyon komoly gazdasági válságba. Hiszen a pályázat nem teljesülése esetén jogilag a pályázók lesznek számon kérve, elbukják az esetlegesen befizetett önrészeiket (hiába 100%-os a pályázat, nagyon sokan fizettek önrészt is a vállalkozóknak, hogy biztosítsák a beruházásaikat) és a már lekért előlegeket is vissza kell fizetniük, ha a vállalkozó fizetésképtelen lesz. Sajnos több eset előfordult már eddig is és nem vagyok optimista, nagyon sok kivitelező fog erre a sorsra jutni. A helyettes államtitkártól kértük, hogy ne hagyja a családokat ilyen veszélybe sodródni és meg is kaptuk azt a szándéknyilatkozatot, hogy mindent megtesznek, hogy a tönkrement kivitelezők által lehívott előleget ne a vétlen családoktól követeljék vissza. Sajnos hónapok teltek el, de a hivatalos jóváhagyás a kérelmünkre még nem érkezett meg