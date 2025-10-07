Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Tripla vagy semmi: szavaztak Magyar Péterék mentelmi jogáról az EP-képviselők

Dobrev Kára, Magyar Péter és Ilaria Salis izgulhatott.

Szavazott kedd délben az Európai Parlament két magyar, illetve egy magyar érintettségű európai parlamenti képviselő mentelmi jogáról.

Dobrev Klára és Magyar Péter esetében nyílt, Ilaria Salis esetében pedig titkos szavazás döntött, azonban

a képviselők egyikük esetében sem szavazták meg a mentelmi jog felfüggesztését.

Dobrev és Magyar esetében a papírforma érvényesült, a Magyarországon elkövetett „antifa” támadással vádolt Ilaria Sarisról azonban kedden délelőtt még azt mondta a legnagyobb frakció, az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber, hogy a szakértőket fogja követni az ügyében, ők pedig azt mondták, az eset Salis megválasztása előtt történt, így nem tartozik a mentelmi jog körébe.

Ahogy a 24.hu összefoglalójában olvasható  Magyar Péter mentelmi jogát három ügy miatt kérték ki. Az egyik a tavaly nyári ötkertes balhé miatt, ahol a gyanú szerint egy őt zaklató férfi telefonját bedobta a Dunába. A másik Simonka György volt fideszes képviselő feljelentése miatt indult, amiért Magyar bűnözőnek nevezte a súlyos vádakkal bíróság előtt álló Simonkát. A harmadik feljelentést Toroczkai László,  Mi Hazánk elnöke tette, amiért a Fidesz szatellitpártjának nevezte a pártját.

„Ahogy korábban is jeleztem, bármilyen döntés is születik ma, azt tudomásul veszem. Jómagam nem veszek részt a szavazáson, a TISZA többi képviselőjétől azt kértem, hogy vagy tartózkodjanak, vagy ne nyomjanak gombot. A Fidesz hazugságával szemben a mentelmi jogomról nem tudok lemondani. A magyar országgyűlési képviselők mentelmi jogáról a Magyar Országgyűlés, az európai parlamenti képviselők mentelmi jogáról pedig az Európai Parlament dönt. Minden más csak a szokásos fideszes hazugság” – jelentette ki Magyar Péter a szavazás előtt nem sokkal.

Dobrev Klárát Áder János volt köztársasági elnök testvére, Pölöskei Gáborné Áder Annamária jelentett fel, mert Dobrev azt állította, hogy bűnös a pedofil-botrányban, mert tudott a bicskei ügyekről, de nem tett semmit.

Ilaria Salis szélsőbalos aktivista több mint egy évig volt Magyarországon letartóztatásban, mert a vádak szerint társaival Budapesten, a szélsőjobboldali Becsület napja rendezvénye idején több embert bántalmaztak. A letartóztatásból annak révén tudott szabadulni, hogy időközben EP-képviselő lett és a mentelmi joga miatt a magyar hatóságoknak fel kellett függeszteniük az ellene zajló büntetőeljárást.

