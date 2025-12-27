Trükkösen utalt a kormány Budapestnek – mégis csődbe mehet a főváros

Alig pár nap van már csak hátra a 2025-ből, de még mindig nem hárult el a csődveszély a fővárosi önkormányzatnál – tudta meg a Népszava.

Az Orbán-kormány sok hónapos várakoztatás után karácsony előtt kifizette az új trolibuszok vásárlására korábban ígért és rendeletbe foglalt támogatás összegét, 8,8 milliárdot, a Népszava információi szerint a közösségi közlekedés szintén törvényben rögzített támogatásával azonban még mindig tartozik.

A fővárosi önkormányzatnak a közösségi közlekedésre járó 12 milliárdjáról Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a karácsony előtti kormányinfón ugyan azt mondta, hogy Budapest meg fogja kapni azt is. De a következő mondattal rögtön felül is írta az állítását. Kijelentette ugyanis, hogy a főváros ennél több pénzzel tartozik, amit bele kell számítani az ügyletbe.

A Népszava megjegyzi: az 532,5 milliárd forint főösszegű fővárosi költségvetés kettő – együttesen – több mint 100 milliárd forintos provizórikus bevételt is tartalmaz, amely a szolidaritási hozzájárulás (szola) állami normatívák feletti részéből és a szola-perek nyomán várt állami visszafizetésekből áll össze. Ám hiába fogadta el a Fővárosi Közgyűlés a költségvetést, ha nem sikerül tartozás nélkül zárni az idei évet, akkor borulhat minden.

A főváros nem csupán a következő iparűzési adóbevétel márciusi beérkezéséig való túlélést biztosító 40 milliárdos folyószámlahiteltől esik el, de felmondhatják a hármas metró és az EIB hitelét is. Ez együtt 140 milliárd forint azonnali visszafizetését jelentené.

A dominóhatás következményei beláthatatlanok – alig pár nap maradt a helyzet megoldására, írja a lap.

Ennek ellenére a nemzetgazdasági miniszter által jegyzett, karácsony előtt megjelent rendeletben továbbra is 97,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás (szola) befizetését várják jövőre a fővárostól, miközben már az idei 89 milliárdot sem tudta befizetni. Ezenfelül a kerületi önkormányzatoktól is beszednének összesen több mint 80 milliárdot – emlékeztet a Népszava.