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Makró Egyesült Államok Irán Olaj

Trump aláírta a megállapodást, de hogyan tovább, olajpiac?

mfor.hu

Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70 százalékát – vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg idézett csütörtökön.

A szakértők szerint jelenleg körülbelül napi 1,3 millió hordó olaj és kőolajtermék halad át a Hormuzi-szoroson, és ez a mennyiség várhatóan 13 millió hordóval nő július végére.

Ugyanakkor még a termelés októberre várt teljes helyreállítása után sem haladja majd meg a szoroson keresztüli szállított olajmennyiség a háború előtti szint 70 százalékát, mivel a konfliktus alatt a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe.

Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A közvetítőként eljáró pakisztáni miniszterelnök szerint a dokumentum azonnal hatályba is lépett. Hozzátette, hogy első lépésként Irán „azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost.” A megállapodásról és a reakciókról bővebben itt olvashatnak:

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