Trump bekeményítene, és erre Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

Donald Trump amerikai elnök szombaton levelet intézett a NATO-tagállamokhoz, amelyben felszólította az országokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, és vezessenek be súlyos szankciókat Oroszország ellen az ukrajnai háború befejezése érdekében.
Trump a Truth Socialen tette közzé a levelet, amelyben egyebek mellett megrótta az orosz olajat vásároló NATO-tagországokat, és egységes fellépésre szólított fel Oroszországgal szemben, valamint vámok bevezetését javasolta Kínával szemben. Így fogalmazott:
„Kész vagyok komoly szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, amennyiben minden NATO-tagállam beleegyezett, és elkezdi ugyanezt, valamint amikor minden NATO-tagállam ABBAHAGYTA AZ OROSZ OLAJ VÁSÁRLÁSÁT.
Mint tudják, a NATO elköteleződése a GYŐZELEM mellett messze nem volt 100 százalékos, és néhány tagállam orosz olajvásárlása megdöbbentő! Ez nagymértékben gyengíti tárgyalási pozíciójukat és alkupozíciójukat Oroszországgal szemben. Mindenesetre én készen állok, amikor önök is. Csak mondják meg, mikor!
Úgy vélem, ha a NATO, mint csoport 50–100 százalékos VÁMOT vetne ki Kínára – amelyet a háború lezárása után teljesen vissza kellene vonni –, az szintén nagyban segítene ennek a halálos, de NEVETSÉGES háborúnak a befejezésében. Kínának erős befolyása, sőt szorítása van Oroszország felett, és ezek az erőteljes vámok megtörnék ezt.
Ez nem TRUMP HÁBORÚJA (soha nem is kezdődött volna el, ha én vagyok az elnök!), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Én csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és megmentsek több ezer orosz és ukrán életet (csak a múlt héten 7118 élet veszett oda. ŐRÜLET!).
Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a HÁBORÚ gyorsan véget ér, és mindezek az életek megmenekülnek! Ha nem, akkor csak az én időmet, valamint az Egyesült Államok idejét, energiáját és pénzét pazarolják.”