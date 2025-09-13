Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró Donald Trump Olaj Oroszország gáz- és olajvitái

Trump bekeményítene, és erre Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

mfor.hu

Az elnök levélben kelt ki az orosz olaj ellen.

Donald Trump amerikai elnök szombaton levelet intézett a NATO-tagállamokhoz, amelyben felszólította az országokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, és vezessenek be súlyos szankciókat Oroszország ellen az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Trump a Truth Socialen tette közzé a levelet, amelyben egyebek mellett megrótta az orosz olajat vásároló NATO-tagországokat, és egységes fellépésre szólított fel Oroszországgal szemben, valamint vámok bevezetését javasolta Kínával szemben. Így fogalmazott:

„Kész vagyok komoly szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, amennyiben minden NATO-tagállam beleegyezett, és elkezdi ugyanezt, valamint amikor minden NATO-tagállam ABBAHAGYTA AZ OROSZ OLAJ VÁSÁRLÁSÁT.

Mint tudják, a NATO elköteleződése a GYŐZELEM mellett messze nem volt 100 százalékos, és néhány tagállam orosz olajvásárlása megdöbbentő! Ez nagymértékben gyengíti tárgyalási pozíciójukat és alkupozíciójukat Oroszországgal szemben. Mindenesetre én készen állok, amikor önök is. Csak mondják meg, mikor!

Úgy vélem, ha a NATO, mint csoport 50–100 százalékos VÁMOT vetne ki Kínára – amelyet a háború lezárása után teljesen vissza kellene vonni –, az szintén nagyban segítene ennek a halálos, de NEVETSÉGES háborúnak a befejezésében. Kínának erős befolyása, sőt szorítása van Oroszország felett, és ezek az erőteljes vámok megtörnék ezt.

Ez nem TRUMP HÁBORÚJA (soha nem is kezdődött volna el, ha én vagyok az elnök!), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Én csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és megmentsek több ezer orosz és ukrán életet (csak a múlt héten 7118 élet veszett oda. ŐRÜLET!).

Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a HÁBORÚ gyorsan véget ér, és mindezek az életek megmenekülnek! Ha nem, akkor csak az én időmet, valamint az Egyesült Államok idejét, energiáját és pénzét pazarolják.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyar üzemanyag így is elég drága.

Meglepő, de még mindig olcsóbb a magyar dízel, mint a román

A hazai üzemanyagárak hétközben nem változtak, és csak szombaton csökkentek. Így érdekes színfolt volt, hogy az egyik kormánypárti politikus kifejezetten drága üzemanyagot tankolva bizonygatta milyen jól járt. Bár az akció öngól lett, az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, hogy a hazai átlagárak a dízel esetén még mindig alacsonyabbak, mint Romániában.

Pogátsa Zoltán: Hideg polgárháború lesz a választások után Magyarországon

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense a szeptember 11-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 83. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Nem fog hinni a szemének szombaton a benzinkúton

Nem fog hinni a szemének szombaton a benzinkúton

Árváltozás jön.

Szavazzon! Ön megtartaná Orbán Viktorék adórendszerét?

Szavazzon! Ön szerint melyik a jobb: az egy-, vagy a többkulcsos szja?

Adópolitikai vitába keveredett a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza Párt. Ön mit preferál? Árulja el a véleményét!

Búcsúzik Nagy Márton, fontos poszton jön váltás

Elbúcsúzik Nagy Márton egy fontos emberétől

Közös megegyezéssel távozik az MFB vezetője.

Körmére néz a hatóság a visszaváltási díjjal trükközőknek

Körmére néz a hatóság a visszaváltási díjjal trükközőknek

Átfogó vizsgálatot indít a hatóság.

Továbbra is bajban a magyar ipar

Továbbra is bajban a magyar ipar

Itt vannak a részletes adatok.

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Éledezik az építőipar?

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

Madridban és Szingapúrban is változás jön.

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Gulyás Gergelytől kaptunk telefonhívást a Kormányinfó után

Nem a teljesen megszokott felállásban rendezték meg a mai Kormányinfót, ahol két miniszter is megjelent a Karmelita kolostorban. Ha pedig így alakult, kihasználtuk az alkalmat és az európai uniós forrásokkal, valamint a hazai minimálbér-emelési tervekkel kapcsolatban is kérdeztünk – a pontos választ viszont nem a Kormányinfón tudhattuk meg, hanem utólag tudjuk közzétenni.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168