Trump bekeményítene, és erre Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

Donald Trump amerikai elnök szombaton levelet intézett a NATO-tagállamokhoz, amelyben felszólította az országokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, és vezessenek be súlyos szankciókat Oroszország ellen az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Kapcsolódó cikk Reagált Szijjártó Péter Donald Trump felszólítására, miszerint Európa ne vegyen többé orosz olajat Szijjártó Péter szerint kell az orosz kőolaj.

Trump a Truth Socialen tette közzé a levelet, amelyben egyebek mellett megrótta az orosz olajat vásároló NATO-tagországokat, és egységes fellépésre szólított fel Oroszországgal szemben, valamint vámok bevezetését javasolta Kínával szemben. Így fogalmazott: