2p
Makró Donald Trump Egyesült Államok

Trump bekeményített: komoly vámokat jelentett be

mfor.hu

Lépett az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50 százalékos büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra szerdán, miközben vám- és szankciókönnyítést ígért Irán számára. Az elnök Truth Social internetes oldalán tett bejelentése szerint a fegyverszállításokra vonatkozó büntetőintézkedés alól nincs kivétel.

Trump nem sokkal korábban egy másik bejegyzésében azt közölte, hogy az Egyesült Államok szorosan együtt dolgozik Iránnal, aminek eredményeként megszűnik az urándúsítás, és az országban található magas fokon dúsított uránt felkutatják és eltávolítják, Iránban pedig egy „nagyon hatékony” rezsimváltás zajlik majd le.

Az elnök utalt arra, hogy az iráni uránkészlet egy, az amerikai haderő által lebombázott helyszínen található, ahonnan „ki kell ásni”. Megjegyezte, hogy a helyszín műholdak segítségével állandó és szoros amerikai felügyelet alatt áll.

Hozzátette, hogy az Iránhoz korábban eljuttatott 15 pontos követeléslista számos eleméről megállapodás született, és kilátásba helyezte, hogy vám- és szankciókönnyítések jöhetnek.

Az amerikai elnök egy harmadik, washingtoni idő szerint az éjszakai órákban tett bejegyzésében azt írta, hogy Irán nekikezdhet az újjáépítésnek, amelyhez az Egyesült Államok is szállít eszközöket, és felügyeli a folyamatot.

Egyben azt is közölte, hogy a Hormuzi-szoroson a közlekedés újraindulását az Egyesült Államok segíti majd. Trump optimizmusát hangoztatta, hogy a folyamat nyomán eljöhet a „Közel-Kelet aranykora”.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Ha össze is jön az évek óta kergetett csoda, a babérokat már az új kormány arathatja le a magyar iparban

Ha össze is jön az évek óta kergetett csoda, a babérokat már az új kormány arathatja le a magyar iparban

A magyar ipar hónapról hónapra látott teljesítményét fürkészve az lehet az érzésünk, hogy egy véget nem érő körforgásba csöppentünk. A decemberi és a januári, hosszú idő után végre kedvező adatokra április 8-án, a választások hetében érkezett egy kijózanító februári szám. Ráadásul a közel-keleti háború miatti energiaválság hatásai egyelőre teljesen kiszámíthatatlanok. Ha – és a feltételes mód itt duplán indokolt – minden jól alakul, akkor 2026-ban talán véget érhet a magyar ipar három éve tartó vesszőfutása.

Mennyibe kerülne a tankolás védett ár nélkül?

Mennyibe kerülne a tankolás védett ár nélkül?

A piaci átlagárak így alakulhatnak a kutakon.

Kegyelmi állapotban vagyunk – de vajon meddig?

Kegyelmi állapotban vagyunk – de vajon meddig?

A kéthetes közel-keleti tűzszünet öthetes csúcsra lökte a forintot, ám később korrekció következett. Ebben alapvetően nem annak van szerepe, hogy a márciusi éves infláció négy hónapon át tartó csökkenés után ismét nőtt, hiszen ez várható volt az egy éve bevezetett árrésstop teremtette alacsony bázis miatt. Hanem annak, hogy régóta nem látott bizonytalanság övezi a geopolitikai helyzetet, amit még tetéz a négy nap múlva lezajló hazai választások értelemszerűen előre nem látható végkimenetele. Íme a szerda reggeli inflációs adat kapcsán adott első szakértői gyorsreakciók.

A Bloomberg szerint a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált

A Bloomberg szerint a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált

A kormányváltás elmaradása rövid távú eladási hullámot válthat ki.

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 4,1 százalékkal bővült, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

Az előző év azonos időszakához képest 1,5, az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent az ipari termelés februárban Magyarországon – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Pedig januárban a kiigazított adatok szerint még éves alapon is 0,3 százalékkal bővült az ágazat teljesítménye.

A nyugdíjasok jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

A nyugdíjasok megint jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

Márciusban ugyan az éves infláció az egy hónappal korábbinál magasabb lett, 1,8 százalék, de a nyugdíjasoknak csak 1,6 százalékosra gyorsul.

A tűzszünet miatt zuhan a kőolaj világpiaci ára

Az iráni tűzszünet miatt zuhan a kőolaj világpiaci ára

Újranyílik a Hormuzi-szoros, olcsóbb az olaj.

Óriásit ugrott az egészségpénztári megtakarításból törlesztett lakáshitelek összege

Óriásit ugrott az egészségpénztári megtakarításból törlesztett lakáshitelek összege

Ötmilliárd forint közelébe nőtt tavaly a lakáshitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege.

A magyar gazdaság a partvonalról nézi hogyan tarolnak a kínai autók

A magyar gazdaság a partvonalról nézi, hogyan tarolnak a kínai autók

A kínai járműgyártók, különösen a BYD exportoffenzívája már most beindult, és a jövőben tovább erősödhet. Ezt bizonyítják Európában az erősödő értékesítési számok. Magyarország azonban egyelőre kimarad ennek pozitív hatásaiból, hiszen a szegedi gyárnak még hosszú hónapok kellenek, hogy meginduljon az ottani termelés.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG