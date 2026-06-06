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Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok

Trump békülékenysége az autósoknak is jó

Király Béla
Király Béla

Az, hogy az amerikai elnök a nyilatkozatai alapján megegyezésre törekszik Iránnal, némi megnyugvást hozott az olaj piacán. Ugyanakkor továbbra is kicsi az esély a békemegállapodásra, ami miatt feszült maradhat a piac. Ennek ellenére az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint az üzemanyagok piaci ára stabil maradhat.

Miközben szavak szintjén, sőt a katari repülőtér támadása okán a héten Irán feszítette a húrt, a héten azt is jelezték, hogy felfüggesztették az USA-val folytatott tárgyalásokat, és a Hormuzi-szoros lezárásának lehetőségét is bedobták, ami azonnal feljebb lökte az olajat. Később Trump azt közöte, hogy a tárgyalások gyorsan haladnak, ez pedig enyhítette a pánikot, ezért a nyersolaj ára ledolgozta a hét eleji ugrás nagy részét. A nemzetközi piaci mozgásokat tehát most nem kereslet-kínálati fordulat, hanem a geopolitikai kockázatok és annak remélt enyhülése alakította.

Trump békülne Iránnal
Trump békülne Iránnal
Fotó: Fehér Ház/Molly Riley

Összességében az olajpiac hektikus mozgása ellenére az üzemanyagoknál stabil árakat láthattunk, sőt Európa-szerte inkább olcsóbbá vált a tankolás. Magyarországon is némi késéssel a piaci árak követik a Brent mozgását. Ezen a héten a gázolaj kissé drágult, miközben szombaton a benzin piaci ára némileg csökkent.

Az uniós árakat összehasonlító Weekly Oil Bulletin adatai szerint azokban az országokban, ahol nem rögzítették az árakat, többségében áresés volt. Az EU-ban ezúttal hat olyan ország volt, ahol az átlagár a magyarországi szint alatt volt, egy héttel korábban még öt ilyen országról szóltak a statisztikák.

Az uniós összevetésben tapasztalt egy helyes változás a régiós rangsorban nem látszódott. Ezúttal is két olyan régiós országot találunk (Lengyelország és Bulgária), ahol a hazainál alacsonyabb az átlagár.

A gázolajárak összevetésében azt láthatjuk, hogy a magyar árak relatív szinten tovább drágultak. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján míg egy hete hét, addig most nyolc ország volt, ahol olcsóbban lehetett ebből az üzemanyag-fajtából tankolni, mint Magyarországon. Érdekesség, hogy nagyjából egy hónapja még a három legolcsóbb ország között voltunk, de két hete is csak öt olcsóbb uniós állam volt.

A nálunk alacsonyabb árszínvonalú országok többségében közép-európaiak, négy ilyen is volt a fent említett hét ország között. Így, a régiós rangsorban a magyar árak a középmezőnybe kerültek.

Továbbra is kiszámíthatatlan az olajár

A Brent ára a június 2-i csúcs után visszaesett, és hétvégére 94 dollár alá került a tőzsdei jegyzése. Ez heti szinten csak minimális változást jelent, ugyanakkor egy hónap alatt 13 százalékos az áresés. Fontos hangsúlyozni, hogy az ár még mindig jóval magasabb az egy évvel korábbinál, ráadásul a globális kínálat a Hormuzi-szoros körüli viták miatt továbbra sem tudja kielégíteni a keresletet, ezért az olajpiac továbbra is feszült és érzékeny a geopolitikai hírekre.

Egyes előrejelzések azzal fenyegetnek, hogy a stratégiai tartalékok kimerülésével globális szinten már a nyár folyamán komoly ellátási problémák adódhatnak. Ez ugyanakkor az árakban továbbra sem tükröződik. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy az utóbbi hetekben a hírek szerint több hajó is keresztüljutott a Hormuzi-szoroson, így a háború okozta problémákat ezek a szállítmányok mérséklik.

A fentiek alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a Brent az elmúlt két hétben látott 92-95 dollár körüli sávban maradhat. Ebben az esetben a hazai benzinnél néhány forintos árcsökkenés, míg a gázolajnál inkább semleges vagy enyhén emelkedő mozgás lehet a jövő héten. Ha az olaj tovább gyengül és a forint sem romlik, akkor később érezhetőbb áresés is jöhet. Tekintve, hogy a benzin és a gázolaj piaci ára is 30-40 forinttal van a rögzített ár felett, ez – ahogy arról korábban is írtunk – lehetőséget adna arra, hogy eltöröljék a rögzített üzemanyagárakat. Más kérdés, hogy a kormány erre még nem feltétlen áll készen, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter figyeli a folyamatokat, és azok alapján fog később döntést hozni.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

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