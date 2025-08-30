Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Trump dühöng, hatalmas gyomrost kapott a bíróságon

Törvénytelennek találta a feljebbviteli bíróság a legtöbb kivetett vámot.

A fellebbezési bíróság törvénytelennek mondta ki a Donald Trump elnök által április óta bevezetett vámok többségét pénteken, ezzel fenntartotta a kereskedelmi ügyekben eljáró szövetségi bíróság korábbi határozatát, a vámok ugyanakkor átmenetileg hatályban maradhatnak.

A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróságának tagjai 7-4 arányban úgy találták, hogy az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn, illetve az elnök túllépte hatáskörét, ezért a vámokról szóló intézkedések érvénytelenek.

A döntés nem vonatkozik a más jogkörök felhasználásával kivetett vámokra, mint például az acél- és alumíniumimportra vonatkozó tarifákra, azonban törvénytelennek találta azokat a „viszonossági” vámokat, amelyeket az elnök árpilisban vetett ki (majd több esetben is módosított azóta), illetve a még korábban Kínára, Kanadára és Mexikóra kivetett vámokat is.

Donald Trump gondterhelt lehet - vajon a Legfelsőbb Bíróság megmenti a vámjait
Fotó: Fehér Ház/Molly Riley

A bírói tanács ugyanakkor engedte, hogy október 14-ig a vámok hatályban maradjanak, időt hagyva az adminisztráció számára, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához forduljon.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében élesen bírálta a bíróságot és annak határozatát, valamint jelezte, hogy fellebbeznek, majd meggyőződését fejezte ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság érvényben hagyja a vámokról szóló intézkedéseit.

„Ha ezeket a vámokat meg kellene szüntetni, az teljes katasztrófa lenne az ország számára”

- fogalmazott és hozzátette, hogy ez pénzügyileg meggyengítené Amerikát olyan időkben, amikor erősnek kellene lennie.

Donald Trump az április 2-án bejelentett átfogó vámintézkedéseket az elnököt intézkedési jogkörrel felruházó nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló 1977-es törvény (International Economic Emergency Act) alapján vezette be.

Az Egyesült Államok költségvetésének júliusig 142 milliárd dollár bevétele származott vámokból, ami több mint kétszeresével haladja meg az előző év azonos időszakának vámbevételét.

(via MTI)

Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon javult – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett felméréséből.

