Trump elárult egy fontos dátumot, az egész világ várt erre

Az augusztus 1-jei új határidő további három hét haladékot ad az érintett országoknak, de egyúttal hosszabb ideig tartó bizonytalanságot is okoz, mivel nem tisztázott, hogyan is lépnek életbe a vámok.

A portál cikke szerint Trump eloszlatta a kérdéseket meg nem is, szavai szerint július 9-ig a legtöbb ország esetében eldőlnek a bevezetendő vámok. Végül kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick pontosított, aki szerint bár az elnök július elején dönt, az intézkedés ténylegesen augusztus 1-jén lép érvénybe.

Kapcsolódó cikk Trump visszatért – és vele jött a piaci felfordulás is Miért menekültek sokan aranyba, és mi jöhet még?

