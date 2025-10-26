Trump és Hszi megegyezhet? Újabb fordulat a vámháborúban

Donald Trump ötnapos ázsiai körúton vesz részt, amelynek részeként várhatóan kétoldalú találkozót tart a kínai elnökkel Dél-Koreában – írja a Reuters.
Az Egyesült Államok és Kína közötti előzetes kereskedelmi tárgyalások „nagyon eredményes” csúcstalálkozó alapjait teremtik meg Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök között – közölte vasárnap Washington kereskedelmi képviselője.
„Úgy gondolom, eljutottunk oda, hogy a két vezető között valóban eredményes találkozó valósulhat meg” – mondta Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főtárgyaló Kuala Lumpurban, miután egyeztetett kínai partnereivel. Az Air Force One fedélzetén Trump újságíróknak elmondta: azt reméli, hogy a Hszivel folytatott tárgyalások „teljes megállapodást” eredményeznek majd.