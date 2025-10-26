Trump és Hszi megegyezhet? Újabb fordulat a vámháborúban

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is küzdelmes feladatnak tartja az alkoholos italok adójának emelését, de az Európai Bizottság felvette a napirendjére. A magyar jegybank is egyetért a lépéssel, ők a kiemelten rossz minőségű röviditalok fogyasztását csökkentenék adóemeléssel. Magyarországon már nem olyan olcsó az ivás, mint öt éve: az árak megelőzték az osztrák és a német szintet is.