Trump háborúja miatt megtorpant a hazai turizmus

Nem zárt valami fényes hónapot a hazai turizmus márciusban, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég csak 2,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, de a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 0,9 százalékkal csökkent, a vendégéjszakáké pedig nem változott 2025 márciusához képest az elmúlt időszak dinamikus bővülése után.

A kedvezőtlen számok nagyobb mértékben a külföldről érkező turizmust érintették: a külföldi vendégek száma 0,6, míg a vendégéjszakáké 1,5 százalékkal maradt el a megelőző évi szintjétől. Ez a folyamat mindenképpen kedvezőtlen, kérdés, hogy trendfordulóról vagy csak átmeneti megtorpanásról beszélhetünk, amit a következő hónapok adatai mutatnak majd meg

- reagált a KSH számaira Molnár Dániel.

Picit kevesebb külföldi érkezett Budapestre

Az MGFÜ vezető elemzője hozzátette: küldő régiók szerinti bontásban a negatív folyamatok mögött Ázsia áll: az onnan érkező vendégek harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.

Ebben szerepe lehetett szerinte a közel-keleti eseményeknek, illetve a Távol-Kelet vonatkozásában a kerozinhiány miatti járattörléseknek is.

Emlékezetes: márciusban a közel-keleti háború (az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt), valamint a magas kerozinárak miatt jelentős járatritkítások és törlések történtek az Ázsia felé irányuló forgalomban. A Qatar Airways és az Emirates több budapesti és régiós járatot törölt, illetve átirányított.

Az észak-amerikai vendégek ezzel szemben 3,2 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, esetükben majd a május-június hozhat fordulatot Molnár Dániel szerint – ekkor indulnak majd a közvetlen járatok Philadelphiába és Torontóba. Az MGFÜ elemzője kiemelte: 3,9 százalékkal nőtt az európai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma is, amit az osztrák, a francia, az olasz, a lengyel és a spanyol vendégek húztak elsősorban, miközben a csehországi vagy romániai vendégek száma elmaradt az előző évi szintjüktől.

A belföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 4,1 százalékkal növekedett egy év alatt, vagyis ismét a hosszabb utazások kerültek előtérbe, ami mindenképpen kedvező folyamat Molnár Dániel szerint.

Úgy látja: a forgalmat a jövedelmi helyzet javulása támogatja elsősorban.

A gyengébb márciusi turizmus Budapestet kismértékben (mínusz 0,8 százalék) érintette, az elmaradó külföldi forgalmat a belföldi vendégek részben tudták ellensúlyozni, míg Sopron-Fertő, Pécs-Villány, valamint Tokaj és Nyíregyháza térségekben nagyobb mértékben esett a vendégéjszakák száma. Utóbbi kettő esetében a külföldi vendégforgalom szerepét kell kiemelni az elemző szerint, ami márciusban több mint negyedével maradt el megelőző évi szintjétől. A többi régió kisebb bővülést mutatott, Szeged és térsége, valamint Gyula és térsége tudott kétszámjegyű bővülést felmutatni, itt a külföldi vendégéjszakák mellett a belföldi forgalom is kiemelkedően emelkedett.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 71,2 milliárd forint volt, folyó áron 3,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az ágazat bevételére az erősebb forint is nagy hatással lehet.

Az MGFÜ elemzője hangsúlyozta: az erősebb forintárfolyam miatt a belföldi célpontok árelőnye a külföldi utazással szemben romlik, ami miatt többen dönthetnek nemzetközi utazás mellett.

Az erősebb forintárfolyam a külföldről érkező turizmust is negatívan érintheti: habár a magyarországi turisztikai célpontok vonzerejét nem csak a kedvező árfekvés adja, a forinterősödés miatti relatív magasabb árszint (euróban számolva) negatívan befolyásolhatja a keresletet Molnár Dániel szerint.

A szakértő ugyanakkor továbbra is úgy látja, hogy a turizmus ágazatban jelentős növekedési potenciál található, amelynek kiaknázása hozzájárulhat nemcsak a gazdasági növekedés dinamizálásához, hanem az egyes régiók felzárkózásához is.