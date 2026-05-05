4p
Makró Turizmus

Trump háborúja miatt megtorpant a hazai turizmus

Vég Márton
Vég Márton

A negatív folyamatok mögött Ázsia áll: az onnan érkező vendégek harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.

Nem zárt valami fényes hónapot a hazai turizmus márciusban, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég csak 2,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, de a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 0,9 százalékkal csökkent, a vendégéjszakáké pedig nem változott 2025 márciusához képest az elmúlt időszak dinamikus bővülése után.

A kedvezőtlen számok nagyobb mértékben a külföldről érkező turizmust érintették: a külföldi vendégek száma 0,6, míg a vendégéjszakáké 1,5 százalékkal maradt el a megelőző évi szintjétől. Ez a folyamat mindenképpen kedvezőtlen, kérdés, hogy trendfordulóról vagy csak átmeneti megtorpanásról beszélhetünk, amit a következő hónapok adatai mutatnak majd meg

- reagált a KSH számaira Molnár Dániel.

Picit kevesebb külföldi érkezett Budapestre
Picit kevesebb külföldi érkezett Budapestre
Fotó: Depositphotos

Az MGFÜ vezető elemzője hozzátette: küldő régiók szerinti bontásban a negatív folyamatok mögött Ázsia áll: az onnan érkező vendégek harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.

Ebben szerepe lehetett szerinte a közel-keleti eseményeknek, illetve a Távol-Kelet vonatkozásában a kerozinhiány miatti járattörléseknek is.

Emlékezetes: márciusban a közel-keleti háború (az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt), valamint a magas kerozinárak miatt jelentős járatritkítások és törlések történtek az Ázsia felé irányuló forgalomban. A Qatar Airways és az Emirates több budapesti és régiós járatot törölt, illetve átirányított.

Az észak-amerikai vendégek ezzel szemben 3,2 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, esetükben majd a május-június hozhat fordulatot Molnár Dániel szerint – ekkor indulnak majd a közvetlen járatok Philadelphiába és Torontóba. Az MGFÜ elemzője kiemelte: 3,9 százalékkal nőtt az európai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma is, amit az osztrák, a francia, az olasz, a lengyel és a spanyol vendégek húztak elsősorban, miközben a csehországi vagy romániai vendégek száma elmaradt az előző évi szintjüktől.

A belföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 4,1 százalékkal növekedett egy év alatt, vagyis ismét a hosszabb utazások kerültek előtérbe, ami mindenképpen kedvező folyamat Molnár Dániel szerint.

Úgy látja: a forgalmat a jövedelmi helyzet javulása támogatja elsősorban.

A gyengébb márciusi turizmus Budapestet kismértékben (mínusz 0,8 százalék) érintette, az elmaradó külföldi forgalmat a belföldi vendégek részben tudták ellensúlyozni, míg Sopron-Fertő, Pécs-Villány, valamint Tokaj és Nyíregyháza térségekben nagyobb mértékben esett a vendégéjszakák száma. Utóbbi kettő esetében a külföldi vendégforgalom szerepét kell kiemelni az elemző szerint, ami márciusban több mint negyedével maradt el megelőző évi szintjétől. A többi régió kisebb bővülést mutatott, Szeged és térsége, valamint Gyula és térsége tudott kétszámjegyű bővülést felmutatni, itt a külföldi vendégéjszakák mellett a belföldi forgalom is kiemelkedően emelkedett.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 71,2 milliárd forint volt, folyó áron 3,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az ágazat bevételére az erősebb forint is nagy hatással lehet.

Az MGFÜ elemzője hangsúlyozta: az erősebb forintárfolyam miatt a belföldi célpontok árelőnye a külföldi utazással szemben romlik, ami miatt többen dönthetnek nemzetközi utazás mellett.

Az erősebb forintárfolyam a külföldről érkező turizmust is negatívan érintheti: habár a magyarországi turisztikai célpontok vonzerejét nem csak a kedvező árfekvés adja, a forinterősödés miatti relatív magasabb árszint (euróban számolva) negatívan befolyásolhatja a keresletet Molnár Dániel szerint.

A szakértő ugyanakkor továbbra is úgy látja, hogy a turizmus ágazatban jelentős növekedési potenciál található, amelynek kiaknázása hozzájárulhat nemcsak a gazdasági növekedés dinamizálásához, hanem az egyes régiók felzárkózásához is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy az infláció már emelkedik és a globális gazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordónként 125 dollár körüli szintre nő.

gyenge hónapot zárt a turizmus márciusban

Nagyjából stagnált a turizmus márciusban

A külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent, a belföldieké viszont nőtt.  

Ezzel a két hatalmas problémával kell megküzdenie Magyar Péter kormányának

Ezzel a két hatalmas problémával kell megküzdenie Magyar Péter kormányának

Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.

Köves Slomóék alapítványánál is gyanús dolgokat talált az ÁSZ

A Számvevőszék költségvetési csalás gyanúja miatt az illetékes hatósághoz fordult.

Magyar Pétertől még a kóla is olcsóbb lett? Szívderítő árcsökkenés a diszkontokban

Magyar Péter a tojás árát is levitte? Választások utáni árcsökkenés a diszkontokban

Még növekedett is az árcsökkenés üteme laptársunk felmérése szerint.  

Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Orbán-kormány utolsó éveiben egy aktivistább szerepet vállalt fel, amit a Tisza hatalomátvétele után is folytatna. A kamara már dolgozik a Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kiszélesítésével kapcsolatos javaslatain. Emellett a részben zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozataláról és a belengetett szja-csökkentésekről is kérdeztük az MKIK-t.

A forint próbálja ledolgozni a hosszú hétvége tunyaságát

A forint próbálja ledolgozni a hosszú hétvége tunyaságát

Enyhe, reményekkel teli erősödés a hazai fizetőeszközben. 

Szlovénia az Eurovízió idején Palesztináról szóló filmeket fog sugározni

Aligha van a világon még egy olyan nemzetközi vetélkedés, ahol annyira szerepet játszik az aktuális geopolitika, mint az Eurovízió. Talán csak az olimpia hasonlít hozzá. Az idei dalverseny sem mentes a politikai áthallásoktól.

Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Mérsékelten emelhetik a kitermelést az OPEC+ olajkartell tagjai. Ez a növelés azonban nagyrészt csak papíron létezhet mindaddig, amíg az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is akadályozza a közel-keleti olajszállításokat.

A 13 milliárd dolláros világbajnokság – a FIFA mennybe megy?

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornából származó bevételek a sporttörténet legjövedelmezőbb versenyét ígérik – a szakszövetségnek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG