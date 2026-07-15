Trump húzhatja keresztbe Varga Mihályék tervét?

Mintha hullámvasúton ülnénk: a világgazdaság már épp megnyugodott azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök június 18-án Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a tűzszünetről és a békekötésről, amikor kevesebb mint egy hónap elteltével ismét pattanásig feszültté vált a helyzet a Közel-Keleten. A legfrissebb fejleményekről ebben a cikkben olvashatnak:

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A közel-keleti háború kiéleződése ismét felerősítheti a globális infláció kockázatokat. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a tavalyi 4,1 százalék után idén 4,7 százalékos inflációra számít a világgazdaságban, ami 2027-ben bukhat ismét 4 százalék alá (3,9 százalékra) – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A globális trendekkel szemben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóval alacsonyabb, 1,8 százalékos fogyasztóiár-indexre számít idén Magyarországon, míg jövőre 2,3 százalékosra. Ráadásul Varga Mihály jegybankelnök a Monetáris Tanács június 23-i ülésén a nyáron még két, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést is felvázolt. Nagy kérdés, hogy a közel-keleti események hatására is tartható-e ez a menetrend. Az MNB következő kamatdöntése jövő hét kedden, július 21-én lesz.

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A teljes cikkből kiderül, hogy az IMF milyen növekedési kilátásokkal számol ebben az évben a világ legnagyobb gazdaságaitól és mit vár a magyar GDP-től.