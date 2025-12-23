3p
Trump idén mindent borított, új fejezet indult a világgazdaságban – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Az idei év egyik legmeghatározóbb globális gazdasági kihívását a Donald Trump által elindított és kiszélesített kereskedelmi háború jelentette. Az amerikai elnök áprilisban mindenkire ráijesztett az első vámtételek meghatározásával, de a kétoldalú tárgyalások elindulásával lecsillapodtak a kedélyek. A globális kereskedelem azonban már nem lesz ugyanolyan, mint Trump előtt volt. A Klasszis Podcast vendége Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Az áprilisi, „Liberation Day” során bemutatott vámtételekhez képest mára 12 százalékra mérséklődött az átlagos amerikai importvámok szintje, ami azonban így is jóval magasabb annál, mint ami Donald Trump hivatalba lépése előtt jellemezte a világgazdaságot – mondta el a Klasszis Podcastban Pásztor Szabolcs. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint új fejezet kezdődött a globális kereskedelemben, amely egyre kevésbé lesz képes hozzájárulni a gazdasági növekedéshez.

Ennél is rosszabb hír, hogy a fogyasztóknak vélhetően egy tartósan magasabb inflációs környezethez kell hozzászokniuk. Amennyiben emiatt a kereslet is mérséklődik, a gazdaságpolitikai döntéshozóknak akár az áfabevételekre épülő költségvetési modelleket is át kell gondolniuk – tette hozzá a szakértő.

Pásztor Szabolcs arról is beszélt, hogy olyan új gazdaságpolitikai fogalmakkal kell megismerkednünk, mint például a friend-shoring vagy a near-shoring. Emellett a beszélgetésből kiderül, hogy mi az a mosolygörbe és az elefántgörbe, valamint a vámháború Magyarországra gyakorolt hatásait is számba vesszük.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:42 Beköszönés
01:32 Vámháború 2.0: miben más, mint az első felvonás?
07:21 Válaszlépések Kínától – a vámok elkerülésének művészete
11:19 Az amerikai cégvezetőknek sem tetszik a vámháború
18:58 Centrum vs. periféria, gyártás vs. szolgáltatás
26:53 Válságban a globalizáció? Magasabb inflációs korszak jön
36:50 EU–USA-megállapodás: totális kudarc vagy elkerültük a legrosszabbat?
44:15 A Trump–Orbán-barát­ság árnyoldala: a vámháború hatásai Magyarországra
57:39 Elköszönés

