Trump közbelépése ellenére is kiesett az utolsó házigazda, Ronaldo dicstelen búcsút vett

A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében.

Az amerikaiak sorozatban negyedik világbajnokságukon jutottak el a nyolcaddöntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek továbblépni.

A belga válogatott a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben.

Mozgalmas első félidőt játszott a két csapat. A belgák már a kilencedik percben vezetést szereztek, Charles de Ketelaere, kihasználva az amerikaiak védelmi hibáját, közelről talált be, de az előny birtokában nem nyugodhatott meg, mert a társházigazda erőteljes támadásokkal veszélyeztetett. Leginkább Folarin Balogun volt elemében, akinek pályára lépése éles vitát váltott ki, mivel az előző mérkőzésen, a bosnyákok ellen kiállította a játékvezető, a nemzetközi szövetség azonban felfüggesztette a támadó eltiltását, miután Donald Trump személyesen járt közben ezért a FIFA elnökénél. A Monaco légiósa, ha már ott volt a pályán, próbálta hasznossá tenni magát, és a 31. percben kiharcolt egy szabadrúgást, amelyből csapattársa, Malik Tillman egyenlített. Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, mert De Ketelaere két perccel később ismét a belgáknak szerzett vezetést.

AUJOURD'HUI NOUS ALLONS PARLER DES DROITS DE DOUANE POUR LA BELGIQUE.

• Si la Belgique obtient un corner +25%.

• Si la Belgique obtient un coup franc à proximité de la surface de réparation +35%.

• Si la Belgique obtient un penalty +80%.

• Si la Belgique marque un but… pic.twitter.com/AWlKXn85xu — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) July 6, 2026

Fordulás után az előnyben lévő európai együttes átadta a kezdeményezést az amerikaiaknak, akik az első játékrészben látott lendülettel rohamoztak. Érett az egyenlítés, de a védelem megint összehozott egy gólt. Egy előrevágott labdára De Ketelaere sprintelt, de úgy tűnt, a tizenhatoson kívülre kifutó Matt Freese útját állja. A kapus azonban tétovázott a labda megjátszásával, a kétgólos csatár megzavarta, így Hans Vanaken is betalálhatott. Az újabb találat megfogta a házigazdát, korántsem lehetett érezni az átütőerőt a játékában. Balogun a 82. percben közel került a szépítéshez, de Thibaut Courtois első bravúros védésével megakadályozta, hogy az amerikai csatár szorossá tegye a hajrát, a végeredményt pedig Romelu Lukaku állította be a 93. percben.

omg Lukaku and Belgium just did the Trump dance after that last goal pic.twitter.com/DrFSXraA2R — Tork Penderloin (@P8erade4u) July 7, 2026

Rekordot is döntöttek a spanyolok

A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében.

Cristiano Ronaldo 27. vb-mérkőzését játszotta, amellyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örökrangsorban.

Unai Simón, a spanyol válogatott 29 éves kapusa ezen a vb-n az ötödik mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce. A négy évvel ezelőtti torna csoportkörében kezdődött a sorozat.

Spanyol lehetőségekkel indult a találkozó, Mikel Oyarzabal két helyzete közül az egyiknél Diogo Costa védett, a másiknál a Real Sociedad támadója 11 méterről, középről lőtt a kapu mellé. Később a portugál kapus további két védéssel akadályozta meg, hogy megváltozzon az eredmény: Lamine Yamal a tizenhatos jobb oldali sarkától csavart, de Diogo Costa kiütötte a labdát, amely Álex Baena elé pattant, aki ezúttal a kapu bal oldalát vette célba, de a kapus ezt a lehetőséget is hárította. Mindeközben a másik oldalon Cristiano Ronaldo közeli lövése jelentett veszélyt, de a szöget jól záró Unai Simónról szögletre pattant a játékszer. A folytatásban is a spanyolok támadtak többet, de a betömörülő portugál védelmet egyre nehezebben játszották át. A játékrész hajrájában kissé kiszabadult a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes, és előbb Ronaldo visszahúzós emelésénél vetődött látványosat Simón, majd Nuno Mendes lövése után a menteni akaró Pedro Porro lábáról pattant a lécre a labda.

Fordulás után jobbára a két tizenhatos között zajlott a játék, helyzetekig ezúttal nem jutottak a csapatok, az első lehetőségre a 65. percig kellett várni, de Baena távoli próbálkozását követően Diogo Costa védett, miként nyolc perccel később Yamal szabadrúgásánál is. Visszaesett az iram, de a váratlan tempóváltásokkal, gyorsításokkal nem fulladt unalomba a találkozó. A portugálok érezhetően elégedettek lettek volna a döntetlennel és a hosszabbítással, de a 91. percben Mikel Merino góljával a spanyolok megnyerték a mérkőzést.

Bahkan yang terbaik pun tidak bisa menulis ulang takdir.



Cristiano Ronaldo akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya memang tidak pernah ditakdirkan untuk memenangkan Piala Dunia. Meski telah menjaga fisik di level tertinggi hingga usia 41 tahun demi memimpin… pic.twitter.com/PGhIcbxT7z — PanditFootball.com (@panditfootball) July 6, 2026

A portugálok elleni nyolcaddöntős győzelem sorozatban a hatodik kapott gól nélküli mérkőzése volt a spanyol labdarúgó-válogatottnak, amely így világbajnoki rekordot döntött.

A további menetrend

július 7., kedd:

Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00

Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00

negyeddöntő: