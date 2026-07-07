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Trump közbelépése ellenére is kiesett az utolsó házigazda, Ronaldo dicstelen búcsút vett

mfor.hu

Elégtételt vettek a belgák, Ronaldo nem nyer vébét.

A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében.

Az amerikaiak sorozatban negyedik világbajnokságukon jutottak el a nyolcaddöntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek továbblépni.

A belga válogatott a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben.

Mozgalmas első félidőt játszott a két csapat. A belgák már a kilencedik percben vezetést szereztek, Charles de Ketelaere, kihasználva az amerikaiak védelmi hibáját, közelről talált be, de az előny birtokában nem nyugodhatott meg, mert a társházigazda erőteljes támadásokkal veszélyeztetett. Leginkább Folarin Balogun volt elemében, akinek pályára lépése éles vitát váltott ki, mivel az előző mérkőzésen, a bosnyákok ellen kiállította a játékvezető, a nemzetközi szövetség azonban felfüggesztette a támadó eltiltását, miután Donald Trump személyesen járt közben ezért a FIFA elnökénél. A Monaco légiósa, ha már ott volt a pályán, próbálta hasznossá tenni magát, és a 31. percben kiharcolt egy szabadrúgást, amelyből csapattársa, Malik Tillman egyenlített. Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, mert De Ketelaere két perccel később ismét a belgáknak szerzett vezetést.

Fordulás után az előnyben lévő európai együttes átadta a kezdeményezést az amerikaiaknak, akik az első játékrészben látott lendülettel rohamoztak. Érett az egyenlítés, de a védelem megint összehozott egy gólt. Egy előrevágott labdára De Ketelaere sprintelt, de úgy tűnt, a tizenhatoson kívülre kifutó Matt Freese útját állja. A kapus azonban tétovázott a labda megjátszásával, a kétgólos csatár megzavarta, így Hans Vanaken is betalálhatott. Az újabb találat megfogta a házigazdát, korántsem lehetett érezni az átütőerőt a játékában. Balogun a 82. percben közel került a szépítéshez, de Thibaut Courtois első bravúros védésével megakadályozta, hogy az amerikai csatár szorossá tegye a hajrát, a végeredményt pedig Romelu Lukaku állította be a 93. percben.

Rekordot is döntöttek a spanyolok

A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében.

Cristiano Ronaldo 27. vb-mérkőzését játszotta, amellyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örökrangsorban.

Unai Simón, a spanyol válogatott 29 éves kapusa ezen a vb-n az ötödik mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce. A négy évvel ezelőtti torna csoportkörében kezdődött a sorozat.

Spanyol lehetőségekkel indult a találkozó, Mikel Oyarzabal két helyzete közül az egyiknél Diogo Costa védett, a másiknál a Real Sociedad támadója 11 méterről, középről lőtt a kapu mellé. Később a portugál kapus további két védéssel akadályozta meg, hogy megváltozzon az eredmény: Lamine Yamal a tizenhatos jobb oldali sarkától csavart, de Diogo Costa kiütötte a labdát, amely Álex Baena elé pattant, aki ezúttal a kapu bal oldalát vette célba, de a kapus ezt a lehetőséget is hárította. Mindeközben a másik oldalon Cristiano Ronaldo közeli lövése jelentett veszélyt, de a szöget jól záró Unai Simónról szögletre pattant a játékszer. A folytatásban is a spanyolok támadtak többet, de a betömörülő portugál védelmet egyre nehezebben játszották át. A játékrész hajrájában kissé kiszabadult a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes, és előbb Ronaldo visszahúzós emelésénél vetődött látványosat Simón, majd Nuno Mendes lövése után a menteni akaró Pedro Porro lábáról pattant a lécre a labda.

Fordulás után jobbára a két tizenhatos között zajlott a játék, helyzetekig ezúttal nem jutottak a csapatok, az első lehetőségre a 65. percig kellett várni, de Baena távoli próbálkozását követően Diogo Costa védett, miként nyolc perccel később Yamal szabadrúgásánál is. Visszaesett az iram, de a váratlan tempóváltásokkal, gyorsításokkal nem fulladt unalomba a találkozó. A portugálok érezhetően elégedettek lettek volna a döntetlennel és a hosszabbítással, de a 91. percben Mikel Merino góljával a spanyolok megnyerték a mérkőzést.

A portugálok elleni nyolcaddöntős győzelem sorozatban a hatodik kapott gól nélküli mérkőzése volt a spanyol labdarúgó-válogatottnak, amely így világbajnoki rekordot döntött.

A további menetrend

  • július 7., kedd:
    Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00
    Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00

negyeddöntő:

  • július 9., csütörtök:
    Franciaország-Marokkó, Boston 22.00 (1.)
  • július 10., péntek:
    Spanyolország-Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)
  • július 11., szombat:
    Norvégia-Anglia, Miami 23.00 (3.)
  • július 12., vasárnap:
    Argentína/Egyiptom – Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)
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