Trump máris válaszolt az EU-s ajánlatra

Az EU által hétfőn felajánlott kölcsönös 0 százalékos vám nem elég engedmény Donald Trumpnak ahhoz, hogy felfügessze az április 2-án bejelentett, az EU-ra is vonatkozó importvámokat – írja a Telex a Politico cikkét idézve. Az amerikai elnök hétfő este arról beszélt, hogy a vámok felfüggesztésének feltétele, hogy az Európai Uniónak el kell köteleznie magát 350 milliárd dollár (130 ezer milliárd forint) értékű amerikai energia megvásárlása mellett.

„350 milliárd dolláros hiányunk van az Európai Unióval szemben, és ez gyorsan el fog tűnni” – mondta Trump. Az amerikai elnök ezzel arra utalt, hogy az amerikai külkereskedelemnek jelenleg ekkora értékű külkereskedelmi hiánya van az EU-val szemben, ennyivel többet importálnak, mint exportálnak. A múlt héten bejelentett vámokkal is az a célja, hogy ezt a hiányt megszüntesse.

Arra az újságírói kérdésre, hogy hogy a vámokat csak a tárgyalások kikényszerítésére akarja használni az elnök, vagy tartósan fenn kívánja tartani Trump azt válaszolta, hogy „lehetnek állandó vámok, és lehetnek tárgyalások is, mert vannak olyan dolgok, amelyekre a vámokon túl is szükségünk van.” Trump célja, hogy egy „jó dealt” kössön Amerikának, amire szerinte az EU-val egyébként van is esély. A kölcsönös 0 százalékos vám Trump szerint egy, a megegyezés irányába mutató lépés, de ez nem elég, az amerikai elnök az EU-s szabványok könnyítését is elvárja, annak érdekében, hogy az amerikai termékek egyszerűbben kerülhessenek az európai piacra. „Olyan szabályokkal és előírásokkal állnak elő, amelyek egyetlen célt szolgálnak: azt, hogy ne adhassuk el a termékünket ezekben az országokban. És mi ezt nem fogjuk hagyni.” – mondta Trump a szabványokkal kapcsolatban.