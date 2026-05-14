Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök megkezdte a kétoldalú tárgyalásokat Kína fővárosában.

Hszi Csin-ping az üdvözlő beszédében megjegyezte, hogy az Egyesült Államok 250 évvel ezelőtt vívta ki a függetlenségét, és az amerikai-kínai kapcsolatok stabilitása a globális stabilitáshoz is szükségszerű.

Hszi szerint az amerikai és kínai kereskedelmi csapatok „általánosságban kiegyensúlyozott és pozitív eredményt” értek el a tegnapi tárgyalásokon – jelentette a BBC a kínai állami média alapján.

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent tegnap találkozott a kínai miniszterelnök-helyettessel, He Lifeng Dél-Koreában, a mára várt, nagy figyelemmel kísért elnöki találkozó előtt.

„A tények újra és újra bebizonyították, hogy egy kereskedelmi háborúnak nincsenek győztesei, és a kínai–amerikai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok lényege a kölcsönös előnyökön és a mindenki számára előnyös együttműködésen alapul”

– fogalmazott a kínai elnök. „Mindkét félnek együtt kell dolgoznia annak érdekében, hogy fenntartsák a nehezen elért pozitív lendületet.”

Donald Trump azt mondta, hogy régóta ismerik egymást a kínai elnökkel, és Hszi egy nagyszerű vezető.

„Mindenkinek azt mondom, hogy te egy nagyszerű vezető vagy. Néha nem szeretik az emberek, hogy ezt mondom, de ez akkor is igaz” – fogalmazott az amerikai elnök a Telex beszámolója szerint.

Trumpot látványos fogadtatásban részesítették Pekingben, vörös szőnyegen vonulhatott, ágyútűz köszöntette, katonai parádét, harcművészeti bemutatót tartottak neki, gyerekek éljenezték, zászlókat és virágokat lengetve.

Az elemzők arra számítanak, hogy a kereskedelmi ügyek mellett Tajvan kérdése is a találkozó egyik legfontosabb témája lesz. Hszi kihasználhatja az alkalmat arra, hogy nyomást gyakoroljon Donald Trumpra: állítsa le az önkormányzattal rendelkező sziget fegyverellátását.

„Az aggodalom az, hogy Trump valamilyen módon engedhet, amikor Hszi Csin-ping – ahogy mindig – nyomást gyakorol rá Tajvan ügyében” – mondta Julian Gewirtz, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács korábbi Kína- és Tajvan-ügyekért felelős vezetője.

Kína szakadár tartománynak tekinti Tajvant, amelynek előbb-utóbb Peking irányítása alá kell kerülnie, és ennek elérése érdekében az erő alkalmazását sem zárta ki.

Az Egyesült Államok hivatalosan az „egy Kína” politikát vallja, ugyanakkor erős, nem hivatalos kapcsolatokat tart fenn Tajvannal – és jogi kötelezettsége is, hogy biztosítsa a sziget számára az önvédelemhez szükséges eszközöket.

Bár az amerikai elnökök évtizedeken át ehhez a megközelítéshez tartották magukat, Trump „nem ugyanazon a szemüvegen keresztül tekint Tajvanra”

– mondta Gewirtz a BBC-nek.

„Többször is panaszkodott arra, hogy Tajvan domináns szerepet tölt be a félvezetőiparban” – mondta, hozzátéve, hogy az elnök arra is rámutatott: földrajzilag Tajvan sokkal közelebb van Kína partjaihoz, mint az Egyesült Államokhoz.

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Bod Péter Ákos a választási osztogatásról: kampánymódból kormányzatiba

Nagy kiköltekezéssel zárta – ismét – kormányzati ciklusát a Fidesz. Ez sajnos már magyar politikai hagyománnyá vált.  De mit kezd majd a Tisza Párt ezzel az örökséggel?

MBH: felpattant az ipar teljesítménye márciusban

Az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest 6,7 százalékkal nőtt a nyers adat szerint, de a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján is 3,7 százalékos volt a növekedés. A legtöbb alágazatban bővülést regisztráltak: az ipar meghatározó területein, így a járműgyártásban és a villamos berendezések gyártásában is növekedés volt tapasztalható. Az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1 százalékkal nőtt, így hosszabb kihagyás után az ipar ismét érdemben tudott hozzájárulni a GDP növekedéséhez. 2026-ban az ipar erősödése az elektromobilitásra épülő szegmensekben (pl. CATL, BYD kapacitások) remélhető, bár a német gazdaság élénkülése törékeny. Az ipari termelésben éves szinten mintegy 2,9 százalékos növekedésre számítunk, azonban a február végén kitört közel-keleti háború elhúzódása az ágazat szempontjából kockázatot jelent.

MNB: egyhangúlag szavazott a monetáris tanács áprilisban

Egyhangúlag szavaztak az alapkamatról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen – olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett jegyzőkönyvben.

Hamarosan tényleg elkezd ömleni a pénz Brüsszelből?

Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat.

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Bezárnák a kiskapukat.

Túl erős a forint, nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

Visszafogott növekedés, 3 százalék feletti infláció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta – erre számít a CIB Bank az idén a magyar gazdaságban. 

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Vége a napok óta tartó trendnek.

Százmilliárd forintnyi eurót zsákolhattak be a magyarok

Bevásárolt devizából a magyar lakosság.

Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

Teljes káosz lett volna e lépés nélkül.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

