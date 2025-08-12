Trump megint elrántotta a kormányt az utolsó pillanatban

Donald Trump amerikai elnök az utolsó pillanatban meghosszabbította a Kínával fennálló „vámfegyverszünetet” 90 nappal.

A kilátásba helyezett, amerikai oldalról 145 százalékos, kínai oldalról 125 százalékos vámok augusztus 12-én, kedden léptek volna életbe, azonban Trump amerikai idő szerint hétfő este elnöki rendeletben elhalasztotta a megemelt vámok bevezetését – így további 90 napig a most érvényes 30, illetve 10 százalék marad érvényben.

Trump hétfő délután még azt mondta sajtótájékoztatójána, hogy

„Meglátjuk, mi történik.”

Az amerikai elnök szerint a tárgyalások jól haladnak a két ország között.