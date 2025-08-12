Trump megint elrántotta a kormányt az utolsó pillanatban

Donald Trump amerikai elnök az utolsó pillanatban meghosszabbította a Kínával fennálló „vámfegyverszünetet” 90 nappal.
A kilátásba helyezett, amerikai oldalról 145 százalékos, kínai oldalról 125 százalékos vámok augusztus 12-én, kedden léptek volna életbe, azonban Trump amerikai idő szerint hétfő este elnöki rendeletben elhalasztotta a megemelt vámok bevezetését – így további 90 napig a most érvényes 30, illetve 10 százalék marad érvényben.
Trump hétfő délután még azt mondta sajtótájékoztatójána, hogy
„Meglátjuk, mi történik.”
Az amerikai elnök szerint a tárgyalások jól haladnak a két ország között.
"The China tariff deadline is tonight, but do you plan to extend it?„ – Question
"We'll see what happens. But China has been playing very nicely." – Trump
TACO Tuesday time.
pic.twitter.com/jFnPVP5CGb