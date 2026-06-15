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Trump megtrollkodta a védett üzemanyagárakat?

mfor.hu

Az irániakkal kilátásba helyezett tűzszünet annyira levitte a világpiaci olajárakat, hogy a benzin és a gázolaj hazai piaci jegyzése már alig lehet magasabb a védett szinteknél – így támasztotta alá lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásában megfogalmazott véleményét, miszerint ideje lenne eltörölni az Orbán-kormány piacidegen intézkedéseit.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok szóban megegyezett Iránnal a konfliktus lezárásáról, a megállapodást június 19-én pénteken Genfben írhatják alá a felek, meglehet, Donald Trump amerikai elnök részvételével.

A piaci reakciókról már lapcsoportunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár tudósított. Ezek szerint a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások helyreállására számítva a világpiaci olajárak viszonylag nagyot estek, mind az észak-amerikai könnyűolaj (WTI), mind az északi-tengeri Brent jegyzése több mint 5 százalékkal került a pénteki záróáraiknál lejjebb.

Ezek több mint két hónapos mélypontok. A Brent árfolyama például benézett 83 dollár alá, miközben az iráni konfliktus február 28-ai kitörése előtt 72,48 dollár volt. Az Orbán-kormány 100 dollár körüli világpiaci olajárak mellett, március 9-én vezette be a védett üzemanyagárakat (a benzinre 595, a gázolajra 615 forintosat).

Most tehát 17 százalékkal kevesebbet kell fizetni az olaj hordójáért, mint akkor. Ráadásul ugyanezen idő alatt a forint több mint 5 százalékkal erősödött a dollárral szemben, ami még olcsóbbá tette az importot.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Mindezek megteremtik a lehetőségét annak, hogy a Magyar-kormány kivezesse az elődje által bevezetett védett üzemanyagárakat, összhangban azzal, hogy a Tisza Párt a választási kampányában bírálta a piacellenes, hatósági árintézkedéseket – jelentette ki főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában.

Igaz, annak megvan a kockázata, hogy megint rosszra fordulnak a dolgok a Közel-Keleten, ami miatt ismét kilőnek a világpiaci kőolajárak. Ez esetben – megintcsak a Tisza kampányából kiindulva – szükséges lehet a rászorulók, a munkájukhoz az autójukat nélkülözni nem tudók támogatása, de kérdés, hogy a romokban örökölt idei költségvetésből erre lesz-e lehetőség.

A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen idényre számíthat a hazai idegenforgalmi szektor, és mekkora gondot okozhat neki a már-már túl erős forint.

A beszélgetést itt hallgathatja meg, a műsorvezető M. Szűcs Péter.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

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