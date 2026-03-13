Trump mentességet adott az orosz olajnak

Az Egyesült Államok csütörtökön ideiglenesen feloldotta a már a tengeren lévő orosz olajra kivetett szankciókat, lehetővé téve annak világméretű szállítását. Ezzel a Trump-kormányzat az iráni háború miatt elszállt energiaárakat igyekszik mérsékelni – adta hírül a New York Times.

A mentesség április 11-éig szól. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter becslése szerint az orosz olaj felszabadítása több százmillió hordónyi nyersolajat juttathat vissza a globális piacokra, ami csökkentheti az árakat.