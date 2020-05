Trump most a kínai tőzsdét üti

Az amerikai elnök elrendelte: a legnagyobb szövetségi nyugdíjalap nem fektethet be Kínában.

A Scaliához címzett levélben O'Brien és Kudlow kitért arra is, hogy "egy kínai vállalatok elleni bojkott vagy szankció" kockára teheti az amerikai nyugdíjalap profitját is. A TSP szóvivője szerint a nyugdíjalap az év második felében szándékozott megjelenni a kínai tőzsdén.

A munkaügyi miniszter közölte azt is, hogy Robert O'Brien nemzetbiztonsági tanácsadó és Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója levélben hívta fel figyelmét a kínai vállalatokba történő esetleges befektetések "szükségtelen nemzetbiztonsági kockázataira". O'Brien és Kudlow szerint az elnöki döntés válasz arra, hogy "a kínai kormányzat eltitkolta az új típusú koronavírusra vonatkozó alapvető fontosságú információkat".

A The Wall Street Journal című lap idézte kedden Eugene Scalia szövetségi munkaügyi miniszter hétfőn kelt levelét, amelyet a tárcavezető a nyugdíjalap igazgatótanácsa elnökéhez, Michael Kennedyhez intézett. A levélben Scalia leszögezte: "Trump elnök rendelkezésére az igazgatótanácsnak azonnali hatállyal le kell állítania" azokat a lépéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy 5,9 millió amerikai szövetségi dolgozó és nyugdíjas pénzét a kínai tőzsdén fektesse be.

Donald Trump elnök új rendelkezése értelmében a legnagyobb amerikai szövetségi nyugdíjalap nem fektethet be kínai vállalatok részvényeibe, mert ez a kormányzat álláspontja szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára.

